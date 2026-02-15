В Грузии с апреля меняются правила ввоза и регистрации легковых автомобилей

https://sputnik-georgia.ru/20260215/v-gruzii-s-aprelya-menyayutsya-pravila-vvoza-i-registratsii-legkovykh-avtomobiley-297155351.html

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. С 1 апреля в Грузии запрещается ввоз, первичная и временная регистрация транспортных средств категории М1 старше 6 лет, соответствующее постановление было принято на заседании правительства. Автомобили категории M1 – это легковые транспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие не более 8 мест помимо водительского По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстата", в 2024 году в стране было зарегистрировано 1,8 миллиона автомобилей, абсолютное большинство из которых (85,7%) составляли легковые автомобили. При этом 80,6% зарегистрированных машин были старше 10 лет. Постановление не коснется транспортных средств категории М1, перевозка которых началась до 1 апреля или которые уже были ввезены на таможенную территорию Грузии. Первичная регистрация таких автомобилей будет произведена до 1 апреля в соответствии с действующими условиями. Это ограничение, по их словам, обеспечит улучшение автопарка, особенно парка легковых автомобилей, что является еще одним важным шагом в улучшении качества воздуха в стране и, как следствие, защите здоровья. Несмотря на то, что министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства в последние годы реализовало ряд важных мер по улучшению качества воздуха, этих шагов недостаточно. Автомобили являются значительным источником загрязнения воздуха твердыми частицами и оксидами азота. Высокий уровень загрязнения воздуха транспортом в Грузии обусловлен, прежде всего, возрастом автопарка и техническими неисправностями транспортных средств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

