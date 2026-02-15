Ждем жару в понедельник – прогноз синоптиков Грузии

https://sputnik-georgia.ru/20260215/zhdem-zharu-v-ponedelnik--prognoz-sinoptikov-gruzii-297138898.html
В грузинской столице воздух на будущей неделе прогреется до 18 градусов тепла, обещают метеорологи
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24824/84/248248403_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_9d99a6e1500e109f679bff279088b76e.jpg
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Синоптики прогнозируют прояснение в понедельник, 16 февраля – необычная для этого зимнего месяца теплая погода сохранится на большей части территории Грузии, сообщили Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси 16 февраля погода будет преимущественно сухой, без осадков, температура воздуха в дневные часы составит +16...+18 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) дождливая погода на выходных сменится жарой. Температура воздуха днем составит +24...+26 градусов. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредия, Зугдиди, Мартвили, Озургети) также до 16 февраля ожидается дождь, а вот уже в понедельник температура воздуха днем составит +23...+25 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) 16 февраля также будет тепло — +20...+22 градуса, а вот в воскресенье стоит ждать дождей. В высокогорных районах Западной Грузии (Местия, Бахмаро) также 16 февраля будет очень тепло. Температура воздуха днем составит +15...+17 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) 16 февраля по сравнению с западной Грузией будет чуть прохладнее, но при этом ясно и солнечно. Дневная температура воздуха составит +18...+20 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнаги, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) 16 февраля температура воздуха днем составит +18...+20 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) в понедельник также будет тепло. Температура воздуха днем составит +12...+14 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) после снежных выходных наступит оттепель и воздух прогреется до +8..+10 градусов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
