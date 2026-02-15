Зимние Олимпийские игры в Милане – грузинский горнолыжник не прошел в финал

https://sputnik-georgia.ru/20260215/zimnie-olimpiyskie-igry-v-milane---gruzinskiy-gornolyzhnik-ne-proshel-v-final-297146553.html
2026-02-15T11:12+0400
2026-02-15T11:12+0400
2026-02-15T11:22+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/0f/297146203_0:121:2048:1273_1920x0_80_0_0_423fbdacce1b3974ed2240a4d5f396dd.jpg
11:12 15.02.2026 (обновлено: 11:22 15.02.2026)
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Член сборной Грузии Лука Бучукури завершил выступление на Олимпийских играх в Милане, заняв итоговое 56 место в гигантском слаломе.
Время грузинского спортсмена в первом заезде составило 1:28.21, а во втором – 1:20.57 (в сумме 2:48.78 за два заезда).
Олимпийским чемпионом в гигантском слаломе стал бразилец Лукас Пинейро Браатен, а серебряную и бронзовую медали завоевали швейцарцы Марко Одерматт и Люк Меллар.
В гигантском слаломе 15 февраля выступит представительница Грузии Нино Циклаури. Всего в заезде примут участие 76 спортсменок. Грузинка выступит под 69 номером.
Кроме того, в воскресенье с короткой программой на олимпийский лед выйдет пара фигуристов Лука Берулава и Анастасия Метелкина. Прямая трансляция начнется в 22:45 по тбилисскому времени.
Что касается успехов сборной Грузии на Олимпийских играх в Милане, то грузинские фигуристы заняли четвертое место в командном турнире, а одиночник Ника Эгадзе вошел в десятку сильнейших фигуристов планеты. Танцевальная пара Глеб Смолкин и Диана Дэвис заняла 13 место по итогам двух выступлений.
Зимние Олимпийские игры в Милане и Кортине завершатся 22 февраля.