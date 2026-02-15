https://sputnik-georgia.ru/20260215/zimnie-olimpiyskie-igry-v-milane---gruzinskiy-gornolyzhnik-ne-proshel-v-final-297146553.html

Зимние Олимпийские игры в Милане – грузинский горнолыжник не прошел в финал

Зимние Олимпийские игры в Милане – грузинский горнолыжник не прошел в финал

В гигантском слаломе 15 февраля выступит представительница Грузии Нино Циклаури

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Член сборной Грузии Лука Бучукури завершил выступление на Олимпийских играх в Милане, заняв итоговое 56 место в гигантском слаломе. Время грузинского спортсмена в первом заезде составило 1:28.21, а во втором – 1:20.57 (в сумме 2:48.78 за два заезда). Олимпийским чемпионом в гигантском слаломе стал бразилец Лукас Пинейро Браатен, а серебряную и бронзовую медали завоевали швейцарцы Марко Одерматт и Люк Меллар. В гигантском слаломе 15 февраля выступит представительница Грузии Нино Циклаури. Всего в заезде примут участие 76 спортсменок. Грузинка выступит под 69 номером. Кроме того, в воскресенье с короткой программой на олимпийский лед выйдет пара фигуристов Лука Берулава и Анастасия Метелкина. Прямая трансляция начнется в 22:45 по тбилисскому времени. Что касается успехов сборной Грузии на Олимпийских играх в Милане, то грузинские фигуристы заняли четвертое место в командном турнире, а одиночник Ника Эгадзе вошел в десятку сильнейших фигуристов планеты. Танцевальная пара Глеб Смолкин и Диана Дэвис заняла 13 место по итогам двух выступлений. Зимние Олимпийские игры в Милане и Кортине завершатся 22 февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

