https://sputnik-georgia.ru/20260216/armiya-rf-osvobodila-dva-naselennykh-punkta-v-zone-svo-297166473.html
Армия РФ освободила два населенных пункта в зоне СВО
Армия РФ освободила два населенных пункта в зоне СВО
Sputnik Грузия
Российские войска продолжают активные действия в зоне проведения специальной военной операции, продвигаясь вглубь обороны противника 16.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-16T13:24+0400
2026-02-16T13:24+0400
2026-02-16T19:05+0400
россия
минобороны рф
политика
украина
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/12/295847734_0:187:2976:1861_1920x0_80_0_0_fa2a5c3b07d0af3c0d8d8ce344c77e60.jpg
ТБИЛИСИ, 16 фев – Sputnik. Российские военные установили контроль над двумя населенными пунктами в зоне СВО, сообщили в пресс-службе Минобороны России.По данным оперативной сводки, бойцы группировки "Север" освободили населенный пункт Покровка в Сумской области, а населенный пункт Миньковка в Донецкой Народной Республике освобожден усилиями военных "Южной" группировки.В ходе боевых действий военнослужащие "Севера" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны вблизи населенных пунктов Графское, Андреевка и Мирополье Сумской области.По данным Минобороны, противник понес значительные потери в живой силе и технике. В зоне действия группировки "Север" за минувшие сутки потери противника составили более 170 боевиков ВСУ, 18 автомобилей. Уничтожено семь складских сооружений, где хранились материальные средства и боеприпасы ВСУ.Подразделения "Южной" группировки войск РФ нанесли удары на поражение по формированиям трех механизированных и мотопехотной бригад ВСУ. Потери противника составили свыше 175 военных, танк, шесть боевых бронированных машин. Уничтожены два склада материальных средств, говорится в сообщении Минобороны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/12/295847734_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_2801d42739a24bdd7808982212066bae.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, минобороны рф, политика, украина, обострение ситуации вокруг украины
россия, минобороны рф, политика, украина, обострение ситуации вокруг украины
Армия РФ освободила два населенных пункта в зоне СВО
13:24 16.02.2026 (обновлено: 19:05 16.02.2026)
Российские войска продолжают активные действия в зоне проведения специальной военной операции, продвигаясь вглубь обороны противника
ТБИЛИСИ, 16 фев – Sputnik. Российские военные установили контроль над двумя населенными пунктами в зоне СВО, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
По данным оперативной сводки, бойцы группировки "Север" освободили населенный пункт Покровка в Сумской области, а населенный пункт Миньковка в Донецкой Народной Республике освобожден усилиями военных "Южной" группировки.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Покровка Сумской области", – следует из сообщения военного ведомства.
В ходе боевых действий военнослужащие "Севера" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны вблизи населенных пунктов Графское, Андреевка и Мирополье Сумской области.
По данным Минобороны, противник понес значительные потери в живой силе и технике. В зоне действия группировки "Север" за минувшие сутки потери противника составили более 170 боевиков ВСУ, 18 автомобилей. Уничтожено семь складских сооружений, где хранились материальные средства и боеприпасы ВСУ.
Подразделения "Южной" группировки войск РФ нанесли удары на поражение по формированиям трех механизированных и мотопехотной бригад ВСУ. Потери противника составили свыше 175 военных, танк, шесть боевых бронированных машин. Уничтожены два склада материальных средств, говорится в сообщении Минобороны.