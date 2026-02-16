https://sputnik-georgia.ru/20260216/armiya-rf-osvobodila-dva-naselennykh-punkta-v-zone-svo-297166473.html

Армия РФ освободила два населенных пункта в зоне СВО

Российские войска продолжают активные действия в зоне проведения специальной военной операции, продвигаясь вглубь обороны противника

ТБИЛИСИ, 16 фев – Sputnik. Российские военные установили контроль над двумя населенными пунктами в зоне СВО, сообщили в пресс-службе Минобороны России.По данным оперативной сводки, бойцы группировки "Север" освободили населенный пункт Покровка в Сумской области, а населенный пункт Миньковка в Донецкой Народной Республике освобожден усилиями военных "Южной" группировки.В ходе боевых действий военнослужащие "Севера" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны вблизи населенных пунктов Графское, Андреевка и Мирополье Сумской области.По данным Минобороны, противник понес значительные потери в живой силе и технике. В зоне действия группировки "Север" за минувшие сутки потери противника составили более 170 боевиков ВСУ, 18 автомобилей. Уничтожено семь складских сооружений, где хранились материальные средства и боеприпасы ВСУ.Подразделения "Южной" группировки войск РФ нанесли удары на поражение по формированиям трех механизированных и мотопехотной бригад ВСУ. Потери противника составили свыше 175 военных, танк, шесть боевых бронированных машин. Уничтожены два склада материальных средств, говорится в сообщении Минобороны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

