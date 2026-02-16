https://sputnik-georgia.ru/20260216/dizayner-datuna-sulikashvili-vyydet-na-svobodu-v-iyune-297168072.html

Дизайнер Датуна Суликашвили выйдет на свободу в июне

Дизайнер Датуна Суликашвили выйдет на свободу в июне

Sputnik Грузия

Датуна Суликашвили покинет тюрьму № 8 в Глдани через 4 месяца, 9 июня

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Известный грузинский дизайнер Датуна Суликашвили, обвиняемый в торговле наркотиками, подписал процессуальное соглашение о признании вины и уже в июне выйдет на свободу. Суликашвили приговорен к 6 месяцам лишения свободы, а также к 4,5 годам условного наказания. Кроме того, ему предписано выплатить штраф в размере 50 тысяч лари. Суликашвили лишен права управлять автомобилем и работать в государственных органах. Датуна Суликашвили покинет тюрьму № 8 в Глдани через 4 месяца, 9 июня. Суликашвили был арестован сотрудниками правоохранительных органов 9 декабря. Ему предъявили обвинение в незаконном изготовлении, приобретении, хранении и сбыте наркотических средств в особо крупном размере. По этой статье ему грозило от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Среди известных клиентов дизайнера – бывшая первая леди Грузии Мака Чичуа, которая выбрала наряд Суликашвили для инаугурации супруга Георгия Маргвелашвили. В его одежде на публике появилась певица Леди Гага.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

