Глава МИД Словакии: Грузия может стать страной-председателем ОБСЕ

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили с 16 февраля находится с рабочим визитом в Словакии 16.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Словакия подняла вопрос возможного председательства Грузии в ОБСЕ, заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар на совместной пресс-конференции со своей грузинской коллегой Макой Бочоришвили. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили с 16 февраля находится с рабочим визитом в Словакии. Он также отметил, что Словакия поддерживает установление надлежащего диалога между Грузией и Европейским союзом. "Цель европейской дипломатии – поддержание этого диалога и уточнение позиций. Мы выступаем за поддержание этого диалога", – заявил Бланар. Глава МИД Словакии также анонсировал визит в Грузию премьер-министра страны Роберта Фицо. Дипломатические отношения между Грузией и Словакией были установлены 1 января 1993 года. Посольство Словакии в Грузии открылось с 2014 году. Что касается посольства Грузии в Словакии, то оно было открыто в 2006 году. В 2025 году правительство Грузии одобрило открытие почетного консульства Словакии в Кутаиси (регион Имерети). Почетное консульство будет покрывать АР Аджарию, Имерети, Гурию, Самегрело – Земо Сванети и Рача-Лечхуми – Квемо Сванети.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

