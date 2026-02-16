Глава МИД Словакии: Грузия может стать страной-председателем ОБСЕ

https://sputnik-georgia.ru/20260216/glava-mid-slovakii-gruziya-mozhet-stat-stranoy-predsedatelem-obse-297166964.html
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Словакия подняла вопрос возможного председательства Грузии в ОБСЕ, заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар на совместной пресс-конференции со своей грузинской коллегой Макой Бочоришвили. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили с 16 февраля находится с рабочим визитом в Словакии. Он также отметил, что Словакия поддерживает установление надлежащего диалога между Грузией и Европейским союзом. "Цель европейской дипломатии – поддержание этого диалога и уточнение позиций. Мы выступаем за поддержание этого диалога", – заявил Бланар. Глава МИД Словакии также анонсировал визит в Грузию премьер-министра страны Роберта Фицо. Дипломатические отношения между Грузией и Словакией были установлены 1 января 1993 года. Посольство Словакии в Грузии открылось с 2014 году. Что касается посольства Грузии в Словакии, то оно было открыто в 2006 году. В 2025 году правительство Грузии одобрило открытие почетного консульства Словакии в Кутаиси (регион Имерети). Почетное консульство будет покрывать АР Аджарию, Имерети, Гурию, Самегрело – Земо Сванети и Рача-Лечхуми – Квемо Сванети.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Словакия подняла вопрос возможного председательства Грузии в ОБСЕ, заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар на совместной пресс-конференции со своей грузинской коллегой Макой Бочоришвили.
"Мы подняли вопрос о том, чтобы Грузия стала страной-председателем ОБСЕ. Грузия может внести большой вклад в вопрос безопасности, поэтому мы приветствуем кандидатуру Грузии. Кандидатура Кипра также включена в список. Кандидатура Грузии – это компромиссный вариант, который будет полезен. Это будет компромиссный вариант", – сказал Бланар.
Он также отметил, что Словакия поддерживает установление надлежащего диалога между Грузией и Европейским союзом.
"Цель европейской дипломатии – поддержание этого диалога и уточнение позиций. Мы выступаем за поддержание этого диалога", – заявил Бланар.
Глава МИД Словакии также анонсировал визит в Грузию премьер-министра страны Роберта Фицо.
Дипломатические отношения между Грузией и Словакией были установлены 1 января 1993 года. Посольство Словакии в Грузии открылось с 2014 году. Что касается посольства Грузии в Словакии, то оно было открыто в 2006 году.
В 2025 году правительство Грузии одобрило открытие почетного консульства Словакии в Кутаиси (регион Имерети). Почетное консульство будет покрывать АР Аджарию, Имерети, Гурию, Самегрело – Земо Сванети и Рача-Лечхуми – Квемо Сванети.