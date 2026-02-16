https://sputnik-georgia.ru/20260216/kadrovye-perestanovki-v-sgb-gruzii-u-analiticheskogo-otdela-novyy-direktor-297162336.html
Кадровые перестановки в СГБ Грузии: у аналитического отдела новый директор
Кадровые перестановки в СГБ Грузии: у аналитического отдела новый директор
Sputnik Грузия
Новый глава департамента СГБ имеет опыт работы в силовом, финансовом и внешнеполитическом ведомствах 16.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-16T18:58+0400
2026-02-16T18:58+0400
2026-02-16T18:58+0400
новости
грузия
сгб
тбилисский государственный университет
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/06/277402288_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d7b73480a7b19ecb5cb4359c3e651730.jpg
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Директором информационно-аналитического отдела Службы государственной безопасности назначен Владимир Константинидис, сообщили в пресс-службе ведомства. В свою очередь господразделение СГБ (разведывательное управление) возглавит Михаил Дзагнидзе. Владимир Константинидис окончил юридический факультет Тбилисского государственного университета. Работал в судебной системе, МВД и парламентской антикоррупционной комиссии. Занимал руководящие должности в Минфине и МИД Грузии. Был консулом и временным поверенным в Израиле, послом на Кипре и в Австралии. С 2020 года – заместитель министра иностранных дел Грузии. Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла, а также является доцентом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/06/277402288_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_a21f8f4d145786ba2f736b6a5018f807.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, сгб, тбилисский государственный университет
новости, грузия, сгб, тбилисский государственный университет
Кадровые перестановки в СГБ Грузии: у аналитического отдела новый директор
Новый глава департамента СГБ имеет опыт работы в силовом, финансовом и внешнеполитическом ведомствах
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Директором информационно-аналитического отдела Службы государственной безопасности назначен Владимир Константинидис, сообщили в пресс-службе ведомства.
В свою очередь господразделение СГБ (разведывательное управление) возглавит Михаил Дзагнидзе.
Владимир Константинидис окончил юридический факультет Тбилисского государственного университета. Работал в судебной системе, МВД и парламентской антикоррупционной комиссии. Занимал руководящие должности в Минфине и МИД Грузии.
Был консулом и временным поверенным в Израиле, послом на Кипре и в Австралии. С 2020 года – заместитель министра иностранных дел Грузии. Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла, а также является доцентом.