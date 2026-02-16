https://sputnik-georgia.ru/20260216/kadrovye-perestanovki-v-sgb-gruzii-u-analiticheskogo-otdela-novyy-direktor-297162336.html

Кадровые перестановки в СГБ Грузии: у аналитического отдела новый директор

16.02.2026

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Директором информационно-аналитического отдела Службы государственной безопасности назначен Владимир Константинидис, сообщили в пресс-службе ведомства. В свою очередь господразделение СГБ (разведывательное управление) возглавит Михаил Дзагнидзе. Владимир Константинидис окончил юридический факультет Тбилисского государственного университета. Работал в судебной системе, МВД и парламентской антикоррупционной комиссии. Занимал руководящие должности в Минфине и МИД Грузии. Был консулом и временным поверенным в Израиле, послом на Кипре и в Австралии. С 2020 года – заместитель министра иностранных дел Грузии. Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла, а также является доцентом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

