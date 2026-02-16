https://sputnik-georgia.ru/20260216/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-16-fevralya-2026-297130558.html

Какой сегодня церковный праздник: 16 февраля 2026

По православному церковному календарю 16 февраля отмечают день памяти святых Симеона, Анны, Азария, Власия и других 16.02.2026

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Богоприимец и пророчицаПо церковному календарю 16 февраля поминают праведного Симеона, названного Церковью Богоприимцем, и Анну пророчицу, чьи образы неразрывно связаны с праздником Сретения Господня.По христианской традиции на следующий день после великого праздника вспоминают, прославляя, тех лиц, которые послужили осуществлению столь важного предшествующего события.Старец Симеон, по Евангелию от Луки, был праведным и благочестивым человеком – ему было открыто, что в мир скоро придет Спаситель.Много веков назад Симеон вместе с другими учеными мужами переводил с еврейского на греческий Библию. Когда праведник переводил книгу пророка Исаи, дойдя до слов, где говорилось о рождении Спасителя от Девы, он усомнился и хотел исправить слово "Дева" на "Жена".Ангел, явившись Симеону в этот момент, запретил ему менять слово, а также предсказал, что в истинности пророчества он убедится лично. В ожидании Спасителя праведник провел многие десятилетия ему исполнилось 300 лет (по другим источникам, 360 лет).Дух Святой привел праведного Симеона в Иерусалимский храм в день, когда Дева Мария и Иосиф принесли Богомладенца для проведения обряда посвящения Богу. В Младенце старец узнал долгожданного Спасителя и, взяв его на руки, сказал: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко…"Господь даровал Симеону благодать отпускать находящихся в заточении на свободу, поэтому святому молятся о заключенных.Пророчица Анна – дочь Фануила, происходила из колена Асирова. Вступив в брак, она овдовела через семь лет. После смерти мужа благочестивая Анна вела строгую жизнь при храме – постом и молитвою служила Богу день и ночь.Праведной Анне было 84 года, когда она удостоилась увидеть младенца Иисуса в Иерусалимском храме – в тот день святые родители принесли Его для посвящения Богу как первенца по закону Моисееву.Анна слышала пророческие слова, сказанные святым Симеоном Деве Марии, и вместе с ним славила Бога и говорила всем, что в мир явился Мессия.Пророк АзарияПо церковному календарю 16 февраля поминают пророка Азарию, пророчествовавшего в Х веке до Рождества Христова.Пророчествовал будущий святой во время правления царя Иудейского Асы. Азария убеждал царя и народ отказаться от идолопоклонничества и служить верно истинному Богу. Пророчеством Азария вразумил царя и народ. Отказавшись от идолов, они обратились к истинному Богу. За это Господь благословил их продолжительным миром.Власий КесарийскийПо церковному календарю 16 февраля поминают Власия Кесарийского – Вукола, жившего в III веке. Происходил будущий святой из Кесарии Каппадокийской (Малая Азия). Он был вуколом, что в переводе с греческого означает пастух.Власий во время преследования христиан добровольно предал себя в руки язычников. Мученика подвергли жестоким пыткам, но Господь исцелил его раны. Затем Власия бросили в котел с кипящей водой, но по воле Божьей он остался невредим.Воины-язычники, видевшие это чудо, уверовали, а правитель, желая показать, что мученик не пострадал потому, что вода остыла, бросился в котел и сварился. Обратив многих в истинную веру, Власий мирно скончался.ИмениныПо церковному календарю 16 февраля именины отмечают Анна, Василий, Дмитрий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Роман, Павел, Святослав, Симон, Семен и Тимофей.Материал подготовлен на основе открытых источников.

