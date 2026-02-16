https://sputnik-georgia.ru/20260216/kobakhidze-vnutri-strany-deystvuyut-ekstremistskie-sily-ne-priznayuschie-yurisdiktsiyu-vlasti-297163489.html

Кобахидзе: внутри страны действуют экстремистские силы, не признающие юрисдикцию власти

Часть оппозиции, НПО и СМИ до сих пор не признают легитимность "Грузинской мечты" и президента Михаила Кавелашвили 16.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Пять стран не признают юрисдикцию Грузии на 20% территории страны, в то время как внутри страны есть силы, которые не признают легитимность властей на 100% территории, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистам. "Грузинская мечта" 3 февраля на заседании парламента озвучила инициативу о необходимости введения санкций, в том числе уголовного наказания, против политических групп или активистов, не признающих легитимность властей, создающих параллельные структуры и бойкотирующих решения.Как отметил глава правительства, когда нет доказательств фальсификации выборов, а саботаж и экстремизм против конституционного порядка продолжаются, этому необходимо противостоять законодательно. По словам премьера, оппозиция заявляла, что выборы 2016, 2020 и 2024 годов были фальсифицированы, но без доказательств. Наблюдатели ОБСЕ/БДИПЧ подтвердили, что выборы были законными и конкурентными. "ОБСЕ/БДИПЧ после выборов говорила о сформированных институтах, о сформированном парламенте. Это было очень четко заявлено ими. Нарушений не было, выборы были проведены законно", – подчеркнул Кобахидзе. Часть оппозиции, НПО и СМИ до сих пор не признают легитимность "Грузинской мечты" и президента Михаила Кавелашвили. Главный аргумент – парламентские выборы 26 октября 2024 года были проведены с серьезными нарушениями. Некоторые оппозиционные партии и объединения, такие как "Сильная Грузия", "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", отказались от своих депутатских мандатов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

