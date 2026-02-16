https://sputnik-georgia.ru/20260216/kurs-lari-dollar-297131436.html

Курс лари на понедельник – 2,6807 GEL/$

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0012 по отношению к доллару 16.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 16 февраля в размере 2,6807 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0012 по отношению к доллару.

