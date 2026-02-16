Грузия
Мэрия продолжает искать строителей трамвайной линии в Тбилиси
16.02.2026
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Тбилисской транспортной компании пришлось объявить повторный тендер на строительство трамвайной линии из-за неточностей в документации. Мэрия Тбилиси объявила тендер на строительство трамвайной линии в октябре 2025 года с ориентировочной стоимостью 416 миллионов лари. Однако желающих участвовать в тендере не нашлось, поскольку международные инженерные компании указали на "туманность требований" и неточности. Новый тендер с обновленными требованиями будет принимать заявки с 31 марта. В частности, компания должна будет провести топографо-геодезические и грунтовые исследования, анализ пассажиропотоков, инженерные расчеты и представить технико-экономическое обоснование. Кроме того, она должна будет полностью построить инфраструктуру трамвайной линии: проложить рельсы, установить контактную сеть, построить трамвайное депо, административное здание, центр технического обслуживания и установить системы безопасности. На все это компании будет предоставлено три года, при этом строительство должно завершиться в течение двух лет. Согласно тендерной документации, компания, которая будет реализовывать проект, должна иметь опыт строительства не менее двух трамвайных линий после 2010 года. Длина новой трамвайной линии должна составлять 7,5 километра, и она свяжет микрорайоны Диди Дигоми со станцией метро Дидубе. На линии предусмотрено 11 остановок, а каждый состав сможет перевозить не менее 300 пассажиров. Тендер не включает закупку 11 составов трамваев, для чего в будущем будет объявлен отдельный тендер. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
© photo: David Zalkaliani / FBТрамвай с грузинским алфавитом в Страсбурге
