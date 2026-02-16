https://sputnik-georgia.ru/20260216/ministr-gruziya--lider-sredi-stran-regiona-i-evropy-po-rostu-ekonomiki-297162034.html

Министр: Грузия – лидер среди стран региона и Европы по росту экономики

Министр: Грузия – лидер среди стран региона и Европы по росту экономики

Sputnik Грузия

Средний показатель реального роста ВВП в 2025 году составил 7,5% 16.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-16T15:55+0400

2026-02-16T15:55+0400

2026-02-16T15:55+0400

экономика

грузия

новости

международный валютный фонд

мариам квривишвили

европа

тбилиси

сакстат

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/17/272396913_261:183:1612:943_1920x0_80_0_0_4eb4ff4a115ebc55fc717ac331f56498.jpg

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Грузия продолжает демонстрировать высокие темпы экономического роста как среди стран региона, так и в Европе, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили. По ее словам, в 2021-2025 годах экономика страны в среднем выросла на 9,3%, а, согласно прогнозам Международного валютного фонда, среднесрочный рост Грузии достигнет 5,1%. "Наше экономическое развитие, особенно в последние годы, отличается высокими показателями… Грузия остается безусловным лидером и в среднесрочной перспективе продемонстрирует самый высокий экономический рост", – заявила Квривишвили. Министр подчеркнула, что правительство продолжает укреплять каждый сектор экономики, особенно поддерживая малый и средний бизнес. "Мы последовательно развиваем все секторы, что способствует общему экономическому прогрессу и созданию новых рабочих мест, а значит, улучшению благосостояния граждан", – отметила Квривишвили. По ее оценке, прошедший год был особенно успешным, в том числе в ключевых секторах, которые играют важную роль в развитии экономики и создании новых рабочих мест. Особое внимание в 2025 году уделялось ключевым секторам экономики, в том числе туризму. Грузия приняла 7,8 миллиона международных путешественников в 2025 году, 5,5 миллиона из которых были туристами, тем самым достигнув нового исторического максимума. Число визитов международных путешественников в Грузию в 2025 году выросло на 5,9% по сравнению с 2024 годом. Что касается туристических визитов, то они выросли на 8,4% по сравнению с предыдущим годом. Рост экономики Средний показатель реального роста ВВП в 2025 году составил 7,5%. По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", значительный вклад в рост экономики страны внесли сферы обрабатывающей промышленности, информации и коммуникации, транспорта и складирования, гостиничного и ресторанного дела. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%, в 2024 – 9,4%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

европа

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, международный валютный фонд, мариам квривишвили, европа, тбилиси, сакстат