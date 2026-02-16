https://sputnik-georgia.ru/20260216/nezakonnyy-oborot-narkotikov-v-tbilisi-politsiya-zaderzhala-sem-chelovek-297167935.html
Во время обысков у обвиняемых полиция изъяла особо крупную партию наркотиков, которые, по версии следствия, предназначались для продажи 16.02.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Семь человек – как граждане Грузии, так и иностранцы – задержаны полицией Тбилиси по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками, сообщили в пресс-службе МВД. Их обвиняют в незаконной закупке и хранении крупных и особенно крупных партий наркотических средств, а также в содействии их сбыту. Кроме того, были обнаружены материалы для фасовки наркотиков и деньги, предположительно полученные от их сбыта. Во время задержания одного из обвиняемых пострадал сотрудник полиции. Преступник умышленно совершил наезд на сотрудника Центрального управления уголовной полиции и транспортное средство, зарегистрированное на балансе министерства. В результате полицейский получил различные телесные повреждения и был доставлен в клинику для оказания необходимой медицинской помощи. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Незаконный оборот наркотиков в Тбилиси: полиция задержала семь человек
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Семь человек – как граждане Грузии, так и иностранцы – задержаны полицией Тбилиси по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками, сообщили в пресс-службе МВД.
Их обвиняют в незаконной закупке и хранении крупных и особенно крупных партий наркотических средств, а также в содействии их сбыту.
Во время обысков у обвиняемых – как при личном досмотре, так и в их домах – полиция изъяла особо крупную партию наркотиков, которые, по версии следствия, предназначались для продажи. Среди изъятого – кокаин, альфа-ПВП, метадон, бупренорфин и 81 таблетка с наркотическим веществом.
Кроме того, были обнаружены материалы для фасовки наркотиков и деньги, предположительно полученные от их сбыта.
Во время задержания одного из обвиняемых пострадал сотрудник полиции. Преступник умышленно совершил наезд на сотрудника Центрального управления уголовной полиции и транспортное средство, зарегистрированное на балансе министерства.
В результате полицейский получил различные телесные повреждения и был доставлен в клинику для оказания необходимой медицинской помощи.
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.