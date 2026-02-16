https://sputnik-georgia.ru/20260216/nezakonnyy-oborot-narkotikov-v-tbilisi-politsiya-zaderzhala-sem-chelovek-297167935.html

Незаконный оборот наркотиков в Тбилиси: полиция задержала семь человек

Незаконный оборот наркотиков в Тбилиси: полиция задержала семь человек

16.02.2026

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Семь человек – как граждане Грузии, так и иностранцы – задержаны полицией Тбилиси по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками, сообщили в пресс-службе МВД. Их обвиняют в незаконной закупке и хранении крупных и особенно крупных партий наркотических средств, а также в содействии их сбыту. Кроме того, были обнаружены материалы для фасовки наркотиков и деньги, предположительно полученные от их сбыта. Во время задержания одного из обвиняемых пострадал сотрудник полиции. Преступник умышленно совершил наезд на сотрудника Центрального управления уголовной полиции и транспортное средство, зарегистрированное на балансе министерства. В результате полицейский получил различные телесные повреждения и был доставлен в клинику для оказания необходимой медицинской помощи. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

