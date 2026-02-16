https://sputnik-georgia.ru/20260216/olimpiada-v-milane--berulava-i-mtelkina-vtorye-posle-korotkoy-programmy-297158851.html
Олимпиада в Милане – Берулава и Метелкина вторые после короткой программы
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Грузинские фигуристы Лука Берулава и Анастасия Метелкина заняли второе место по итогам короткой программы в спортивных танцах на зимних Олимпийских играх в Милане. Пара получила от судей 75,46 балла. Результат мог быть выше, если бы не обидная ошибка Метелкиной. На выбросе фигуристка приземлилась на обе ноги. Право на исполнение произвольной программы получили 16 пар. На первом месте пара из Германии Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин. За свой прокат они получили 80,01 балла, на третьей строчке оказались фигуристы из Франции Лиа Перейра и Трент Мишо – 74,60. Произвольную программу спортивные пары покажут вечером в понедельник, 16 февраля. Соревнования начнутся в 23:00 по тбилисскому времени. Правительство Грузии приняло решение поощрить спортсменов, участвующих в зимних Олимпийских играх в Милане, денежными премиями в случае завоевания медалей. Как и на летних Олимпийских играх, призовой фонд за золотую медаль составит 1 миллион лари, за серебряную – 500 тысяч лари, а за бронзовую – 300 тысяч лари. Зимняя Олимпиада в Милане завершится 22 февраля.
10:50 16.02.2026 (обновлено: 11:01 16.02.2026)
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Грузинские фигуристы Лука Берулава и Анастасия Метелкина заняли второе место по итогам короткой программы в спортивных танцах на зимних Олимпийских играх в Милане.
Пара получила от судей 75,46 балла. Результат мог быть выше, если бы не обидная ошибка Метелкиной. На выбросе фигуристка приземлилась на обе ноги.
Право на исполнение произвольной программы получили 16 пар. На первом месте пара из Германии Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин. За свой прокат они получили 80,01 балла, на третьей строчке оказались фигуристы из Франции Лиа Перейра и Трент Мишо – 74,60.
Произвольную программу спортивные пары покажут вечером в понедельник, 16 февраля. Соревнования начнутся в 23:00 по тбилисскому времени.
Правительство Грузии приняло решение поощрить спортсменов, участвующих в зимних Олимпийских играх в Милане, денежными премиями в случае завоевания медалей. Как и на летних Олимпийских играх, призовой фонд за золотую медаль составит 1 миллион лари, за серебряную – 500 тысяч лари, а за бронзовую – 300 тысяч лари.
Зимняя Олимпиада в Милане завершится 22 февраля.