Отношения с США требуют ясности в вопросе их интересов в регионе – глава МИД Грузии

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Отношения между Тбилиси и Вашингтоном должны строиться на диалоге и четком понимании взаимных интересов, а также на более ясном представлении о роли США в регионе, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Грузинское издание "Нетгазети" ранее обнародовало ответ пресс-спикера Госдепа США на свой вопрос про грузино-американские отношения. Из ответа следует, что США продолжат взаимодействие с правительством Грузии по вопросам, влияющим на двусторонние отношения и политическую обстановку в стране, а также рассмотрят конкретные шаги, которые правительство Грузии может предпринять, чтобы подтвердить серьезное отношение к укреплению и развитию связей между странами. "Прежде всего это требует диалога, прежде всего это требует взаимодействия с обеих сторон, чтобы было более ясно видно, какими интересами руководствуются США в нашем регионе и что может войти в повестку отношений между нашими странами", – заявила Бочоришвили в эфире передачи "Имедис квира". По словам главы МИД, Грузия неоднократно выражала готовность к возобновлению отношений с США. По ее словам, для этого необходима вовлеченность обеих сторон, и последние заявления свидетельствуют о наличии определенной готовности и со стороны США к восстановлению сотрудничества. При этом министр отметила, что в Вашингтоне уже состоялись обсуждения, касающиеся Грузии, и планируется предпринять конкретные шаги для пересмотра двусторонних отношений. "Марко Рубио отметил, что по вопросу Грузии уже велись обсуждения в Государственном департаменте и намечены определенные шаги, чтобы пересмотреть текущую ситуацию и то наследие, которое сегодня существует в грузино-американских отношениях при новой администрации США", – заявила Бочоришвили.По оценке министра, целенаправленные кампании, которые в последнее время велись против Грузии, оказали определенное влияние на международное позиционирование страны, что отразилось и на динамике отношений с партнерами. Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения, но уже финансовые со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужил принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская Мечта" пока так и не получила. В отличие от ряда европейских стран администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но контактов на высшем уровне пока нет и взаимодействие ограничивается коммуникацией через диппредставительства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

