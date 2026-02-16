https://sputnik-georgia.ru/20260216/peskov-o-peregovorakh-v-zheneve-ostalis-samye-glavnye-voprosy-297167535.html
Песков о переговорах в Женеве: остались самые главные вопросы
Песков о переговорах в Женеве: остались самые главные вопросы
ТБИЛИСИ, 16 фев – Sputnik. Самые сложные вопросы, включая те, которые касаются территорий, будут обсуждены на переговорах в Женеве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он также отметил, что делегация РФ, которая будет участвовать в трехсторонних переговорах по урегулированию конфликта на Украине, получает детальные инструкции перед. Переговорщики получают инструкции лично от президента России Владимира Путина."Конечно же, они получают детальные инструкции от президента накануне вылета", – сказал Песков.Кроме того, он отметил, что состав российской делегации в Женеве будет расширен. В него войдут также заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Возглавит делегацию помощник президента России Владимир Мединский.На переговорах в Женеве планируется обсудить более широкий круг вопросов, включая те, которые касаются территорий. Поэтому, по словам Пескова, "необходимо присутствие главного переговорщика, то есть Мединского".Очередной этап переговоров по Украине пройдет в Женеве 17-18 февраля.Ранее госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что с американской стороны участие в трехсторонних переговорах примут также спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.Впервые трехсторонние переговоры с участием представителей России, США и Украины состоялись 23 и 24 января в Абу-Даби. Второй раунд прошел там же 4 и 5 февраля. Обсуждения проходили за закрытыми дверями, без присутствия представителей СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Песков о переговорах в Женеве: остались самые главные вопросы
14:26 16.02.2026 (обновлено: 21:01 16.02.2026)
Очередной раунд переговоров по мирному урегулированию пройдет 17-18 февраля в Женеве
