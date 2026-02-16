https://sputnik-georgia.ru/20260216/premer-gruzii-poobeschal-informirovat-naselenie-o-peregovorakh-s-rossiey-297165133.html

Премьер Грузии пообещал информировать население о переговорах с Россией

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Власти Грузии сообщат обществу, если будут вести переговоры с Россией о возможном возобновлении железнодорожного сообщения через территорию Абхазии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос о возможности возобновления железнодорожного сообщения с Россией. Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия рассматривает возможность восстановления железнодорожного сообщения с Грузией через территорию Абхазии. Он пояснил, что восстановление этого маршрута важно для решения "большой задачи" по "укреплению транспортно-логистической связанности на Кавказе". В "Грузинской железной дороге", комментируя заявление российской стороны, отметили, что компания не ведет никаких переговоров с РФ на эту тему. Кроме того, премьер прокомментировал назначение экс-министра образования Грузии Александра Цуладзе на должность главы Секции интересов Грузии в России. Цуладзе был судьей Верховного суда Грузии с 2019 по 2023 год. С 2023 по 2024 год он занимал должность первого замминистра образования, а с октября 2024 года по июнь 2025 года уже возглавлял министерство. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). На сегодня политический диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров, а гуманитарный – в рамках встреч специальных представителей двух стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

