Премьер Грузии пообещал информировать население о переговорах с Россией
Премьер Грузии пообещал информировать население о переговорах с Россией
Ранее вице-премьер РФ заявил, что Россия рассматривает возможность восстановления железнодорожного сообщения с Грузией через территорию Абхазии
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Власти Грузии сообщат обществу, если будут вести переговоры с Россией о возможном возобновлении железнодорожного сообщения через территорию Абхазии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос о возможности возобновления железнодорожного сообщения с Россией. Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия рассматривает возможность восстановления железнодорожного сообщения с Грузией через территорию Абхазии. Он пояснил, что восстановление этого маршрута важно для решения "большой задачи" по "укреплению транспортно-логистической связанности на Кавказе". В "Грузинской железной дороге", комментируя заявление российской стороны, отметили, что компания не ведет никаких переговоров с РФ на эту тему. Кроме того, премьер прокомментировал назначение экс-министра образования Грузии Александра Цуладзе на должность главы Секции интересов Грузии в России. Цуладзе был судьей Верховного суда Грузии с 2019 по 2023 год. С 2023 по 2024 год он занимал должность первого замминистра образования, а с октября 2024 года по июнь 2025 года уже возглавлял министерство. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). На сегодня политический диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров, а гуманитарный – в рамках встреч специальных представителей двух стран.
16:56 16.02.2026 (обновлено: 17:10 16.02.2026)
Ранее вице-премьер РФ заявил, что Россия рассматривает возможность восстановления железнодорожного сообщения с Грузией через территорию Абхазии
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Власти Грузии сообщат обществу, если будут вести переговоры с Россией о возможном возобновлении железнодорожного сообщения через территорию Абхазии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос о возможности возобновления железнодорожного сообщения с Россией.
Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия рассматривает возможность восстановления железнодорожного сообщения с Грузией через территорию Абхазии. Он пояснил, что восстановление этого маршрута важно для решения "большой задачи" по "укреплению транспортно-логистической связанности на Кавказе".
"У нас не было коммуникации на этот счет. Это я могу сказать. Если будет какая-нибудь новость на этот счет, мы сами предоставим обществу информацию", – заявил Кобахидзе.
В "Грузинской железной дороге", комментируя заявление российской стороны, отметили, что компания не ведет никаких переговоров с РФ на эту тему.
Кроме того, премьер прокомментировал назначение экс-министра образования Грузии Александра Цуладзе на должность главы Секции интересов Грузии в России.
"Он опытный политик, был министром образования. Он в целом опытный человек...Вы знаете, у нас нет дипломатических отношений, но есть торгово-экономические отношения, и секция в России будет работать с учетом этой данности", – заявил Кобахидзе.
Цуладзе был судьей Верховного суда Грузии с 2019 по 2023 год. С 2023 по 2024 год он занимал должность первого замминистра образования, а с октября 2024 года по июнь 2025 года уже возглавлял министерство.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). На сегодня политический диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров, а гуманитарный – в рамках встреч специальных представителей двух стран.