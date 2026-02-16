https://sputnik-georgia.ru/20260216/prezidenta-i-premera-zhdut-v-parlamente-gruzii-glavnye-temy-vystupleniy-297165320.html

Президента и премьера ждут в парламенте Грузии: главные темы выступлений

Президента и премьера ждут в парламенте Грузии: главные темы выступлений

Sputnik Грузия

Премьер-министр выступит в парламенте 18 февраля, и темой обсуждения станут вопросы, связанные с миграцией 16.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-16T19:55+0400

2026-02-16T19:55+0400

2026-02-16T19:55+0400

политика

грузия

новости

ираклий кобахидзе

михаил кавелашвили

парламент грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/19/291085295_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_00500fa95844a2245b1b829818db32ef.jpg

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент страны Михаил Кавелашвили на этой неделе выступят перед депутатами в парламенте. Президент представит ежегодный доклад парламентариям во вторник, 17 февраля. После его выступления слово будет предоставлено председателям парламентских фракций и политических групп, а затем президент выступит с заключительным словом. Согласно регламенту, в день ежегодного доклада президента на пленарном заседании не обсуждаются другие вопросы. Выступление премьераЧто касается премьер-министра, то он выступит в парламенте страны и ответит на вопросы депутатов в рамках интерпелляции в среду, 18 февраля. Темой обсуждения станут вопросы, связанные с миграцией. Ранее на прошлой неделе премьер опубликовал видеообращение, где говорил о текущей ситуации с миграцией. Как отметил Кобахидзе, трудовая деятельность иностранцев в Грузии с 1 марта значительно ограничивается, что позволит защитить интересы как экономики, так и граждан. С 1 марта 2026 года иностранным гражданам, работающим в Грузии, потребуется специальное разрешение на работу, а также им будут ограничены возможности работать по ряду профессий. Борьба с нелегалами Власти Грузии в 2025 году выдворили из страны 1 311 иностранных граждан – этот показатель превышает общее число иностранцев, выдворенных в период с 2014 по 2024 год. По данным ведомства, наибольшее число выдворенных иностранцев – граждане Индии. Всего в прошлом году из Грузии выдворили 269 граждан этой страны. Второе место по числу выдворенных иностранцев занимает Турция. За указанный период из Грузии выдворили 176 турецких граждан. Замыкает тройку стран Иран – в 2025 году из страны было выдворено 157 граждан Ирана. Что касается соседних стран, то в 2025 году из Грузии было выдворено 39 граждан Азербайджана, 26 граждан Армении и 73 гражданина России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили, парламент грузии