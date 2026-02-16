https://sputnik-georgia.ru/20260216/rubio-vashington-prodolzhit-rabotu-po-uregulirovaniyu-konflikta-na-ukraine-297167701.html

Рубио: Вашингтон продолжит работу по урегулированию конфликта на Украине

Sputnik Грузия

Украинский конфликт является одним из немногих, решение которого осуждается некоторыми представителями международного сообщества, отметил госсекретарь 16.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 16 фев – Sputnik. США продолжат работу по урегулированию конфликта на Украине до тех пор, пока вовлеченность Вашингтона остается позитивной, заявил государственный секретарь США Марко Рубио.Он подчеркнул, что обычно, когда кто-то предпринимает попытки положить конец войне, мир аплодирует этому, а конфликт на Украине – один из немногих, завершение которого осуждают "некоторые представители международного сообщества"."Но именно это мы (США – Sputnik) и пытаемся сделать. Это то, что мы собираемся продолжать делать до тех пор, пока наша вовлеченность остается позитивной", – сказал Рубио на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште.Трехсторонние переговорыВпервые трехсторонние переговоры с участием представителей России, США и Украины состоялись 23 и 24 января нынешнего года в Абу-Даби в ОАЭ. Второй раунд прошел там же 4 и 5 февраля. Обсуждения проходили за закрытыми дверями, без присутствия журналистов.Очередной этап переговоров по Украине пройдет в Женеве 17 и 18 февраля.Ранее Рубио подтвердил, что с американской стороны в них примут также участие спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский.По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на переговорах будут обсуждаться самые сложные вопросы, включая и территориальные.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

