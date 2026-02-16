https://sputnik-georgia.ru/20260216/v-batumi-po-krasnomu-tsirkulyaru-zaderzhali-grazhdanina-turtsii-297159040.html

В Батуми по красному циркуляру задержали гражданина Турции

ТБИЛИСИ, 16 февраля — Sputnik. Сотрудники Главного управления Аджарии департамента Центральной криминальной полиции МВД Грузии задержали в Батуми гражданина Турции 1985 года рождения, разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола, сообщает МВД.По данным ведомства, задержанный разыскивался по запросу правоохранительных органов Турецкой Республики в связи с совершением ряда тяжких преступлений."Правоохранители задержали Э. Г. в Батуми в результате проведенных следственных действий. В настоящее время в отношении задержанного проводятся предусмотренные законом экстрадиционные процедуры", – говорится в распространенном сообщении.Задержанный является лицом, находящимся в международном розыске. МВД Грузии взаимодействует с Интерполом через Национальное центральное бюро Интерпола в структуре министерства, координируя международный розыск и обмен информацией по соответствующим направлениям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

