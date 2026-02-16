https://sputnik-georgia.ru/20260216/v-batumi-po-krasnomu-tsirkulyaru-zaderzhali-grazhdanina-turtsii-297159040.html
В Батуми по красному циркуляру задержали гражданина Турции
В Батуми по красному циркуляру задержали гражданина Турции
Sputnik Грузия
МВД Грузии взаимодействует с Интерполом через Национальное центральное бюро Интерпола в структуре министерства 16.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-16T17:57+0400
2026-02-16T17:57+0400
2026-02-16T17:57+0400
происшествия
грузия
новости
батуми
аджария
турция
интерпол
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/06/280970603_350:425:1280:948_1920x0_80_0_0_713599d6d0e29d304502a96b8fd0732e.jpg
ТБИЛИСИ, 16 февраля — Sputnik. Сотрудники Главного управления Аджарии департамента Центральной криминальной полиции МВД Грузии задержали в Батуми гражданина Турции 1985 года рождения, разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола, сообщает МВД.По данным ведомства, задержанный разыскивался по запросу правоохранительных органов Турецкой Республики в связи с совершением ряда тяжких преступлений."Правоохранители задержали Э. Г. в Батуми в результате проведенных следственных действий. В настоящее время в отношении задержанного проводятся предусмотренные законом экстрадиционные процедуры", – говорится в распространенном сообщении.Задержанный является лицом, находящимся в международном розыске. МВД Грузии взаимодействует с Интерполом через Национальное центральное бюро Интерпола в структуре министерства, координируя международный розыск и обмен информацией по соответствующим направлениям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
батуми
аджария
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/06/280970603_453:340:1280:960_1920x0_80_0_0_ecb84d758b8ff46fc8bedff89f41e64b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, батуми, аджария, турция, интерпол
происшествия, грузия, новости, батуми, аджария, турция, интерпол
В Батуми по красному циркуляру задержали гражданина Турции
МВД Грузии взаимодействует с Интерполом через Национальное центральное бюро Интерпола в структуре министерства
ТБИЛИСИ, 16 февраля — Sputnik. Сотрудники Главного управления Аджарии департамента Центральной криминальной полиции МВД Грузии задержали в Батуми гражданина Турции 1985 года рождения, разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола, сообщает МВД.
По данным ведомства, задержанный разыскивался по запросу правоохранительных органов Турецкой Республики в связи с совершением ряда тяжких преступлений.
"Правоохранители задержали Э. Г. в Батуми в результате проведенных следственных действий. В настоящее время в отношении задержанного проводятся предусмотренные законом экстрадиционные процедуры", – говорится в распространенном сообщении.
Задержанный является лицом, находящимся в международном розыске. МВД Грузии взаимодействует с Интерполом через Национальное центральное бюро Интерпола в структуре министерства, координируя международный розыск и обмен информацией по соответствующим направлениям.