Год Лошади по лунному календарю наступил в мире

Год Лошади по лунному календарю наступил в мире - фото

Sputnik Грузия

Новый год по лунному календарю, символом которого стала Красная Огненная Лошадь, наступил в ночь на 17 февраля. 17.02.2026

2026-02-17T09:22+0400

2026-02-17T09:22+0400

2026-02-18T16:58+0400

Миллионы людей по всему миру молитвами, фейерверками и шествиями празднуют наступление Нового года по лунному календарю.Для Китая (как и для ряда других восточноазиатских стран) это самый важный праздник в году, большинство жителей стремятся провести его в семейном кругу, по всей Азии проходят тысячи красочных мероприятий. Для тех, кто привык встречать наступление Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января, Лунный Новый год – это и лишний повод для праздника, и возможность познакомиться поближе с восточной культурой.

2026

