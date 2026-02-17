Грузия
Год Лошади по лунному календарю наступил в мире - фото
Миллионы людей по всему миру молитвами, фейерверками и шествиями празднуют наступление Нового года по лунному календарю.Для Китая (как и для ряда других восточноазиатских стран) это самый важный праздник в году, большинство жителей стремятся провести его в семейном кругу, по всей Азии проходят тысячи красочных мероприятий. Для тех, кто привык встречать наступление Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января, Лунный Новый год – это и лишний повод для праздника, и возможность познакомиться поближе с восточной культурой.
Новости
09:22 17.02.2026 (обновлено: 16:58 18.02.2026)
Новый год по лунному календарю, символом которого стала Красная Огненная Лошадь, наступил в ночь на 17 февраля. Смотрите в фотоленте Sputnik zркие кадры празднования в разных странах
Миллионы людей по всему миру молитвами, фейерверками и шествиями празднуют наступление Нового года по лунному календарю.
Для Китая (как и для ряда других восточноазиатских стран) это самый важный праздник в году, большинство жителей стремятся провести его в семейном кругу, по всей Азии проходят тысячи красочных мероприятий.
Для тех, кто привык встречать наступление Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января, Лунный Новый год – это и лишний повод для праздника, и возможность познакомиться поближе с восточной культурой.
Робот-гуманоид исполняет танец с роботами-собаками в костюмах львов в первый день Лунного Нового года Лошади в храме Няннян в Пекине.

Светодиодный танец дракона накануне наступления Нового года по лунному календарю в аэропорту Jewel Changi в Сингапуре.

Празднование Нового года по лунному календарю на Манежной площади в Москве.

Празднование Нового года по лунному календарю в Малайзии/

Празднование Нового года по лунному календарю во Вьетнаме/

Китайцы молятся в храме во время празднования Нового года по лунному календарю в китайском квартале Янгона, Мьянма.

Реакция собаки на выставленные на продажу декоративные украшения в виде драконов накануне Лунного Нового года в Бангкоке, Таиланд.

Люди фотографируются во время празднования Лунного Нового года в храме в Дели-Серданге, Северная Суматра, Индонезия.

В храме Вонг Тай Син в Гонконге верующий в головном уборе в виде головы лошади во время празднования Нового года по лунному календарю.

Празднование Нового года по лунному календарю на Филиппинах/

