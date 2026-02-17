https://sputnik-georgia.ru/20260217/byvshiy-ministr-ekonomiki-gruzii-daet-pokazaniya-v-sgb--297181284.html

Бывший министр экономики Грузии дает показания в СГБ

Бывший министр экономики Грузии дает показания в СГБ

Леван Давиташвили занимал пост министра экономики Грузии с 2022 по 2025 год 17.02.2026

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Бывшего министра экономики Грузии Левана Давиташвили и экс-главу Корпорации нефти и газа Георгия Чиковани вызвали на опрос по уголовному делу в Службу государственной безопасности, сообщают грузинские СМИ со ссылкой на ведомство. По словам представителей СГБ, опрос бывших высокопоставленных чиновников ведется в рамках дела о соглашении с крупной нефтяной компанией, которое расследует Антикоррупционное агентство службы. Леван Давиташвили занимал пост министра экономики Грузии с февраля 2022 года по июнь 2025 года. Тогда же он был вице-премьером. В июне 2025-го он занял должность главного советника премьера по экономическим вопросам и секретаря экономического совета страны.В правительстве Грузии Давиташвили работал с 2017 года и до 2022 года занимал пост главы Минсельхоза.

