Бывший министр экономики Грузии дает показания в СГБ
Бывший министр экономики Грузии дает показания в СГБ
Леван Давиташвили занимал пост министра экономики Грузии с 2022 по 2025 год
2026-02-17T14:24+0400
2026-02-17T14:24+0400
2026-02-17T14:45+0400
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Бывшего министра экономики Грузии Левана Давиташвили и экс-главу Корпорации нефти и газа Георгия Чиковани вызвали на опрос по уголовному делу в Службу государственной безопасности, сообщают грузинские СМИ со ссылкой на ведомство. По словам представителей СГБ, опрос бывших высокопоставленных чиновников ведется в рамках дела о соглашении с крупной нефтяной компанией, которое расследует Антикоррупционное агентство службы. Леван Давиташвили занимал пост министра экономики Грузии с февраля 2022 года по июнь 2025 года. Тогда же он был вице-премьером. В июне 2025-го он занял должность главного советника премьера по экономическим вопросам и секретаря экономического совета страны.В правительстве Грузии Давиташвили работал с 2017 года и до 2022 года занимал пост главы Минсельхоза.
14:24 17.02.2026 (обновлено: 14:45 17.02.2026)
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Бывшего министра экономики Грузии Левана Давиташвили и экс-главу Корпорации нефти и газа Георгия Чиковани вызвали на опрос по уголовному делу в Службу государственной безопасности, сообщают грузинские СМИ со ссылкой на ведомство.
По словам представителей СГБ, опрос бывших высокопоставленных чиновников ведется в рамках дела о соглашении с крупной нефтяной компанией, которое расследует Антикоррупционное агентство службы.
Леван Давиташвили занимал пост министра экономики Грузии с февраля 2022 года по июнь 2025 года. Тогда же он был вице-премьером. В июне 2025-го он занял должность главного советника премьера по экономическим вопросам и секретаря экономического совета страны.
В правительстве Грузии Давиташвили работал с 2017 года и до 2022 года занимал пост главы Минсельхоза.