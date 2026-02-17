https://sputnik-georgia.ru/20260217/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-17-fevralya-2026-297168224.html

Какой сегодня церковный праздник: 17 февраля 2026

17 февраля 2026

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Исидор ПелусиотскийПо церковному календарю 17 февраля поминают преподобного Исидора Пелусиотского, отца и учителя Церкви, жившего в IV-V веках, родственника Александрийского архиепископа Феофила и его преемника святителя Кирилла.Будущий cвятой родился в знатной семье в Александрии, получил прекрасное образование и мог легко достигнуть высокого положения в обществе. Но стремясь с юности к Божественной мудрости, Исидор, оставив родительский дом, принял постриг в обители, находящейся на Пелусиотской горе в Нижнем Египте.Вскоре по просьбе братии, которая относилась к нему с глубоким уважением, он принял священный сан и был избран настоятелем. Своим примером и наставлениями он поощрял братию к благочестию, хранению безмолвия, скудости в пище и помощи бедным.За советом к преподобному Исидору обращались самые разные люди – миряне, монахи, епископы, патриархи и император Феодосий. В письмах преподобный бесстрашно обличал неправду, указывал на недостатки, мудро разъяснял Священное Писание и православные догматы, а также прославлял святость и добродетели, учил подвижничеству и благочестию.По инициативе преподобного в 431 году состоялся III Вселенский Собор в городе Ефесе, где осудили лжеучение Нестория, а также утвердили догмат о двух естествах в Богочеловеке Господе Иисусе Христе и о почитании Приснодевы Марии как истинной Богородицы.Преподобный скончался в глубокой старости примерно в 436 году.Епископ АрвильскийПо церковному календарю 17 февраля поминают священномученика Аврамия, епископа Арвильского, пострадавшего во время преследования христиан при царе Сапоре II в Персии.Святого, отказавшегося поклониться солнцу, подвергли жестоким пыткам. Во время истязаний святой молился, повторяя слова Спасителя, которые произнес Иисус, распятый на кресте: "Господи, прости им, ибо не ведают, что творят!" Священномученика обезглавили в селе Фелман. Произошло это примерно в 344-347 годах.Игумен СтудийскийПо церковному календарю 17 февраля поминают преподобного Николая исповедника, игумена Студийского, жившего в IX веке.Родился будущий святой в христианской семье в селении Кедонии на острове Крите. Родители отправили Николая в 10 лет к дяде в Константинополь – блаженному Феофану, иноку Студийской обители. Настоятель Студийского монастыря определил мальчика в монастырское училище, по окончании которого 16-летнего Николая постригли в монахи, а через несколько лет посвятили в священный сан.Преподобный Николай, во время преследования почитающих святые иконы, при императоре Льве Армянине (813-820), разделил участь преподобного Феодора Студита – над ними издевались, неоднократно заключали в темницы и всячески истязали. Несмотря на это, они продолжали усердно распространять православие среди христиан.Почитание святых икон было восстановлено, с воцарением блаженной царицы Феодоры, которая управляла государством во время малолетства своего сына Михаила. Настало время относительного покоя, и преподобный Николай возвратился в Студийскую обитель, где его избрали настоятелем.Однако затишье продолжалось недолго. Вскоре царицу отстранили от управления, и к власти пришел дядя царя – Варда, запятнавший себя открытым сожительством с женой своего сына. Святейший Патриарх Игнатий тщетно пытался обуздать нечестивого Варду. Лишив престола, патриарха отправили в ссылку.Преподобный Николай оставил Константинополь, не желая быть свидетелем торжествующего беззакония, и провел в скитаниях семь лет. Затем его как пленника заперли в Студийском монастыре, где он провел два года до смерти царей Михаила (855-867) и Варды.Святого освободили после восшествия на престол императора Василия I Македонянина (867-886) и он снова возглавил обитель по повелению царя. Преподобный за свою благочестивую жизнь получил от Господа дар исцелений. Скончался святой в 868-м.Кирилл НовоезерскийПо церковному календарю 17 февраля поминают преподобного Кирилла Новоезерского.Родился будущий святой в семье благочестивых родителей в Галиче. С детства Кирилл любил уединение и проявлял интерес к духовной литературе и к церковным службам. Со временем он втайне покинул свой дом и принял постриг в обители святого Корнилия.Родители, считавшие сына умершим, узнав об этом, последовали его примеру – отец принял постриг, а мать приняла иноческий чин перед смертью.После смерти отца преподобный раздал имущество бедным, а сам отправился на поиски уединенного места. Днем странствовал, а ночи проводил в молитве и пении псалмов. Так прошло 20 лет.Однажды преподобный провел в молитвах три дня на паперти храма Тихвинского Богородицкого монастыря и задремал. Во сне ему явилась Пресвятая Богородица и направила к острову на озере Новом, где святому предстояло заложить монастырь.Обосновавшись на острове, преподобный возвел две кельи, одну для себя, а другую – для будущей братии. Затем построил две церкви: одну посвятил Воскресению Христову, а вторую – Богоматери Одигитрии, после чего был посвящен в игумены.Постройки для монастырских служб преподобный Кирилл возводил сам. Он также рубил лес, пахал землю и выращивал овощи. Обустраивая монастырь, он много трудился и перенес немало испытаний и затруднений.Там он служил длительное время и усердно молился Господу. Он мирно скончался в 1532 году. Чудеса и исцеления, которыми преподобный прославился еще при жизни, продолжались и после его кончины.ИмениныПо церковному календарю 17 февраля именины отмечают Анна, Екатерина, Александр, Аркадий, Алексей, Андрей, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Иван, Иосиф, Кирилл, Михаил, Мефодий, Николай, Петр, Серафим, Сидор, Сергей, Феоктист, Федор и Юрий.Материал подготовлен на основе открытых источников.

