https://sputnik-georgia.ru/20260217/kogda-v-fevrale-nastupaet-vesna---foto-297180375.html

Солнечный Тбилиси: когда в феврале наступает весна – фото

Солнечный Тбилиси: когда в феврале наступает весна – фото

Sputnik Грузия

Неожиданно в середине февраля в Тбилиси настолько потеплело, что многие жители скинули с себя зимние куртки и ходили по улицам даже в майках. 17.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-17T13:42+0400

2026-02-17T13:42+0400

2026-02-17T14:14+0400

фотоленты

новости грузии в фотографиях

мультимедиа

тбилиси

погода

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/11/297176989_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0bd651da3706c99a52ea53ee2331bc2e.jpg

Температура днем поднималась почти до 20 градусов тепла.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, тбилиси, погода, фото