Солнечный Тбилиси: когда в феврале наступает весна – фото
Солнечный Тбилиси: когда в феврале наступает весна – фото
Неожиданно в середине февраля в Тбилиси настолько потеплело, что многие жители скинули с себя зимние куртки и ходили по улицам даже в майках. 17.02.2026, Sputnik Грузия
Температура днем поднималась почти до 20 градусов тепла.
Солнечный Тбилиси: когда в феврале наступает весна – фото

13:42 17.02.2026 (обновлено: 14:14 17.02.2026)
Неожиданно в середине февраля в Тбилиси настолько потеплело, что многие жители скинули с себя зимние куртки и ходили по улицам даже в майках.
Температура днем поднималась почти до 20 градусов тепла.
В середине февраля в Тбилиси наступили солнечные дни.

В середине февраля в Тбилиси наступили солнечные дни.

Температура днем достигала почти 20 градусов тепла.

Температура днем достигала почти 20 градусов тепла.

Жители и гости столицы ходили по улицам даже в майках и легкой одежде.

Жители и гости столицы ходили по улицам даже в майках и легкой одежде.

Многие фотографировались на фоне города в лучах солнца.

Многие фотографировались на фоне города в лучах солнца.

Птицы тоже были рады неожиданному теплу.

Птицы тоже были рады неожиданному теплу.

В лучах солнца город стал выглядеть совсем иначе, чем в пасмурные дни.

В лучах солнца город стал выглядеть совсем иначе, чем в пасмурные дни.

Неожиданно теплое для февраля солнце создавало праздничное настроение.

Неожиданно теплое для февраля солнце создавало праздничное настроение.

Даже вечером гулять по городу было комфортно и не холодно.

Даже вечером гулять по городу было комфортно и не холодно.

В соцсетях появилось множество фотографий и видео солнечного Тбилиси.

В соцсетях появилось множество фотографий и видео солнечного Тбилиси.

Но синоптики предупреждают – холода еще будут.

Но синоптики предупреждают – холода еще будут.

В течение ближайших дней в столице ожидается пасмурная погода и похолодание.

В течение ближайших дней в столице ожидается пасмурная погода и похолодание.

