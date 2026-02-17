https://sputnik-georgia.ru/20260217/kogda-v-fevrale-nastupaet-vesna---foto-297180375.html
Солнечный Тбилиси: когда в феврале наступает весна – фото
Неожиданно в середине февраля в Тбилиси настолько потеплело, что многие жители скинули с себя зимние куртки и ходили по улицам даже в майках. 17.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-17T13:42+0400
2026-02-17T13:42+0400
2026-02-17T14:14+0400
Температура днем поднималась почти до 20 градусов тепла.
тбилиси
2026
13:42 17.02.2026 (обновлено: 14:14 17.02.2026)
Неожиданно в середине февраля в Тбилиси настолько потеплело, что многие жители скинули с себя зимние куртки и ходили по улицам даже в майках.
Температура днем поднималась почти до 20 градусов тепла.
© photo: Sputnik / Stringer
В середине февраля в Тбилиси наступили солнечные дни.
© photo: Sputnik / Stringer
Температура днем достигала почти 20 градусов тепла.
© photo: Sputnik / Stringer
Жители и гости столицы ходили по улицам даже в майках и легкой одежде.
© photo: Sputnik / Stringer
Многие фотографировались на фоне города в лучах солнца.
© photo: Sputnik / Stringer
Птицы тоже были рады неожиданному теплу.
© photo: Sputnik / Stringer
В лучах солнца город стал выглядеть совсем иначе, чем в пасмурные дни.
© photo: Sputnik / Stringer
Неожиданно теплое для февраля солнце создавало праздничное настроение.
© photo: Sputnik / Stringer
Даже вечером гулять по городу было комфортно и не холодно.
© photo: Sputnik / Stringer
В соцсетях появилось множество фотографий и видео солнечного Тбилиси.
© photo: Sputnik / Stringer
Но синоптики предупреждают – холода еще будут.
© photo: Sputnik / Stringer
В течение ближайших дней в столице ожидается пасмурная погода и похолодание.
В течение ближайших дней в столице ожидается пасмурная погода и похолодание.