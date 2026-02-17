https://sputnik-georgia.ru/20260217/kurs-lari-dollar-297168774.html

Курс лари на вторник – 2,6799 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0008 по отношению к доллару 17.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 17 февраля в размере 2,6799 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0008 по отношению к доллару.

