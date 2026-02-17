https://sputnik-georgia.ru/20260217/miroshnik-kiev-usilil-ataki-na-rf-na-fone-peregovorov-v-zheneve-297185239.html

Мирошник: Киев усилил атаки на РФ на фоне переговоров в Женеве

Мирошник: Киев усилил атаки на РФ на фоне переговоров в Женеве

За минувшую ночь российскими средствами ПВО перехвачен 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа

ТБИЛИСИ, 17 фев – Sputnik. Атаки Киева по объектам в России усилились на фоне перед переговорами в Женеве, написал в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.В Швейцарии 17 февраля запланирован очередной раунд переговоров России, США и Украины. Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским прибыла в Женеву.По его словам, атаки украинских беспилотников начались, когда делегации летели в Женеву."В то время, когда делегации направлялись в Женеву, ВСУ отправили полторы сотни БПЛА для нанесения ударов по гражданским объектам, главным образом, в южных регионах России", – отметил Мирошник.Он сообщил, что за ночь российская ПВО перехватила 151 БПЛА самолетного типа: 50 – над Черным морем, 29 – над Азовским, 38 – над Крымом, 18 – над Краснодарским краем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

