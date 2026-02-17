https://sputnik-georgia.ru/20260217/miroshnik-kiev-usilil-ataki-na-rf-na-fone-peregovorov-v-zheneve-297185239.html
Мирошник: Киев усилил атаки на РФ на фоне переговоров в Женеве
Мирошник: Киев усилил атаки на РФ на фоне переговоров в Женеве
Sputnik Грузия
За минувшую ночь российскими средствами ПВО перехвачен 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа 17.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-17T13:28+0400
2026-02-17T13:28+0400
2026-02-17T18:11+0400
россия
в мире
женева
киев
тбилиси
владимир мединский
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/18/295931621_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4d67ef3919173ddb483660d62ec9f91d.jpg
ТБИЛИСИ, 17 фев – Sputnik. Атаки Киева по объектам в России усилились на фоне перед переговорами в Женеве, написал в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.В Швейцарии 17 февраля запланирован очередной раунд переговоров России, США и Украины. Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским прибыла в Женеву.По его словам, атаки украинских беспилотников начались, когда делегации летели в Женеву."В то время, когда делегации направлялись в Женеву, ВСУ отправили полторы сотни БПЛА для нанесения ударов по гражданским объектам, главным образом, в южных регионах России", – отметил Мирошник.Он сообщил, что за ночь российская ПВО перехватила 151 БПЛА самолетного типа: 50 – над Черным морем, 29 – над Азовским, 38 – над Крымом, 18 – над Краснодарским краем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
женева
киев
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/18/295931621_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a94c06eea9a0835cccdb1ff0ce22085c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, в мире, женева, киев, тбилиси, владимир мединский, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, женева, киев, тбилиси, владимир мединский, обострение ситуации вокруг украины
Мирошник: Киев усилил атаки на РФ на фоне переговоров в Женеве
13:28 17.02.2026 (обновлено: 18:11 17.02.2026)
За минувшую ночь российскими средствами ПВО перехвачен 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа
ТБИЛИСИ, 17 фев – Sputnik. Атаки Киева по объектам в России усилились на фоне перед переговорами в Женеве, написал в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
В Швейцарии 17 февраля запланирован очередной раунд переговоров России, США и Украины. Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским прибыла в Женеву.
"Переговорный процесс сопровождается прогнозируемым обострением со стороны Киева", – написал Мирошник.
По его словам, атаки украинских беспилотников начались, когда делегации летели в Женеву.
"В то время, когда делегации направлялись в Женеву, ВСУ отправили полторы сотни БПЛА для нанесения ударов по гражданским объектам, главным образом, в южных регионах России", – отметил Мирошник.
Он сообщил, что за ночь российская ПВО перехватила 151 БПЛА самолетного типа: 50 – над Черным морем, 29 – над Азовским, 38 – над Крымом, 18 – над Краснодарским краем.