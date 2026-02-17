https://sputnik-georgia.ru/20260217/my-otvetstvenny-za-buduschee-strany--prezident-gruzii-297175081.html

"Мы ответственны за будущее страны" – президент Грузии

В условиях существующих вызовов государство обязано обеспечить воспитание здоровых, конкурентных и критически мыслящих молодых людей, для которых чувство... 17.02.2026

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Власти Грузии должны максимально заботиться о будущем страны и прививать будущим поколениям традиционные ценности, с которыми связана многолетняя история страны, заявил президент Михаил Кавелашвили, выступая в парламенте с ежегодным отчетом. На представлении ежегодного отчета президента Грузии 17 февраля присутствуют представители правительства во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, командующий Силами обороны Грузии и представители Патриархии Грузии. "Сегодня мы ответственны за будущее страны. Для будущих поколений Грузии важно, чтобы восходящей точкой была бы любовь к своей родине, забота о суверенитете и территориальной целостности, уважение семейных ценностей и традиций", – сказал Кавелашвили. По его словам, в условиях существующих вызовов государство обязано обеспечить воспитание здоровых, конкурентных и критически мыслящих молодых людей, для которых чувство свободы будет связано с родиной. После выступления Кавелашвили слово будет предоставлено председателям парламентских фракций и политических групп, а затем президент выступит с заключительным словом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

