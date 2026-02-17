https://sputnik-georgia.ru/20260217/my-otvetstvenny-za-buduschee-strany--prezident-gruzii-297175081.html
"Мы ответственны за будущее страны" – президент Грузии
"Мы ответственны за будущее страны" – президент Грузии
12:35 17.02.2026 (обновлено: 12:59 17.02.2026)
В условиях существующих вызовов государство обязано обеспечить воспитание здоровых, конкурентных и критически мыслящих молодых людей, для которых чувство свободы будет связано с родиной
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Власти Грузии должны максимально заботиться о будущем страны и прививать будущим поколениям традиционные ценности, с которыми связана многолетняя история страны, заявил президент Михаил Кавелашвили, выступая в парламенте с ежегодным отчетом.
На представлении ежегодного отчета президента Грузии 17 февраля присутствуют представители правительства во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, командующий Силами обороны Грузии и представители Патриархии Грузии.
"Сегодня мы ответственны за будущее страны. Для будущих поколений Грузии важно, чтобы восходящей точкой была бы любовь к своей родине, забота о суверенитете и территориальной целостности, уважение семейных ценностей и традиций", – сказал Кавелашвили.
По его словам, в условиях существующих вызовов государство обязано обеспечить воспитание здоровых, конкурентных и критически мыслящих молодых людей, для которых чувство свободы будет связано с родиной.
После выступления Кавелашвили слово будет предоставлено председателям парламентских фракций и политических групп, а затем президент выступит с заключительным словом.