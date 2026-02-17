НИИРК презентовал рейтинг дружественности: Грузия улучшила позиции в отношении России
15:23 17.02.2026 (обновлено: 17:24 17.02.2026)
Презентация результатов Рейтинга дружественности коммуникационных режимов НИИРК
© НИИРК
В НИИРК уточнили, что коммуникационный режим Грузии в отношении России в 2025 году сохранял политическую и дипломатическую дистанцию, при этом избегал прямой конфронтации
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Грузия по итогам мониторинга коммуникационных режимов постсоветских стран в 2025 году заняла 11-е место в Рейтинге дружественности, набрав 19,4 балла из 100 против 15,1 балла годом ранее, при сохранении той же позиции в таблице, следует из документа исследования НИИРК.
Презентация результатов пятого мониторинга и Рейтинга дружественности коммуникационных режимов постсоветских стран Национального исследовательского института развития коммуникаций (НИИРК) прошла в Москве. Участниками мероприятия стали директор НИИРК Владислав Гасумянов и заместитель директора института по научной работе Валентина Комлева.
В центре обсуждения были изменения коммуникационных режимов за год, понимание "дружественности" как аналитической категории, а также риски и возможности для России в меняющемся постсоветском ландшафте.
Согласно материалам мониторинга, рост показателей Грузии в 2025 году связан прежде всего с группой экономических коммуникаций, а также с индикатором отношения к России, русским и русскоязычному населению. Отмечено также минимальное улучшение по направлениям медиакоммуникаций и коммуникаций НКО.
В НИИРК уточнили, что коммуникационный режим Грузии в отношении России в 2025 году сохранял политическую и дипломатическую дистанцию, при этом избегая прямой конфронтации. В качестве ключевых элементов подхода обозначены позиция "не втягивания в войну", отказ от присоединения к санкциям и сознательное сохранение минимально необходимых каналов взаимодействия.
“Повестка в правительственных медиа регулируется в первую очередь внутренними политическими задачами, но не антироссийской повесткой. Есть страны, где антироссийская повестка регулирует весь этот контент. Здесь другие задачи, внутриполитические задачи", – отметила Комлева.
По оценке исследователей, на этом фоне у Грузии появились возможности для развития относительно благоприятных экономических коммуникаций и институционализации бизнес-общения. При этом в гуманитарной, образовательной и научной сферах, а также в НКО и медиасреде российское направление не запрещено, но не считается приоритетным.
Как заявил директор НИИРК Владислав Гасумянов, для государств с многовекторной внешней политикой мониторинг становится инструментом поддержания субъектности.
“Он помогает оценивать границы допустимого маневра между различными центрами силы, понимать, какие коммуникационные решения усиливают автономию государства, а какие делают его более уязвимым к внешнему давлению", – отметил Гасумянов.
По его словам, это дает возможность выстраивать более гибкие и осмысленные модели балансирования без резких разрывов гуманитарных и общественных связей.
В НИИРК напомнили, что исследование проводится пятый год подряд и основано на собственной методологии института. Концепция коммуникационных режимов была разработана в НИИРК как новый подход к анализу и прогнозированию внутри- и межгосударственных отношений.
Валентина Комлева, комментируя результаты мониторинга, подчеркнула, что динамика 2024-2025 годов отражает системные изменения в коммуникационных режимах, при этом "переходов" стран между группами не зафиксировано. По ее словам, 2025 год показал, что эти изменения носят устойчивый, а не ситуативный характер.
Динамика показателей дружественности по отношению к России происходит внутри уже сложившихся групп стран, без переходов между ними, что указывает на определяющую роль устойчивых политических, правовых, идентификационных и социальных конфигураций, а не краткосрочных событий или колебаний риторики.
Отдельно участники презентации акцентировали, что "дружественность" в рамках методологии НИИРК рассматривается как управляемая категория.
"Дружественность коммуникационных режимов – не эмоциональная характеристика, а форма структурной и нормативной власти", – подчеркнула Комлева, указав, что она действует через контроль правил коммуникации, смыслов общения, легитимацию определенных нарративов и определение границ "допустимого диалога".
В материалах мониторинга Грузия описывается как пример "управляемого соседства" с Россией: при наличии принципиально неприемлемых внешнеполитических позиций сохраняются прагматичные экономические связи по ряду направлений. Такой режим, по оценке НИИРК, находится между альянсом и открытым разрывом и пока не меняет стратегическую прозападную, при наличии конфликтности с ЕС, ориентацию Грузии.