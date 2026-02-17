Объем денежных переводов в Грузию вырос в январе – данные Нацбанка

https://sputnik-georgia.ru/20260217/obem-denezhnykh-perevodov-v-gruziyu-vyros-v-yanvare--dannye-natsbanka-297168896.html
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в январе 2026 года снизились на 16,6% по сравнению с январем 2025 года и составили 282,6 миллиона долларов.По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером является Италия.В январе 2026 года из России перечислено 33,5 миллиона долларов, 11,9% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем – это на 31,6% больше, чем за тот же период 2025 года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ январе из Грузии за границу перевели 31,2 миллиона долларов, что на 10,2% больше, чем за тот же месяц 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Статистика денежных переводов в Грузию за январь 2026 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
Италия
53,2
15,2
США
52,0
10,0
Россия
33,5
31,6
Израиль
24,7
15,7
Германия
24,1
24,6
