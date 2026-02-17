Грузия
Объем денежных переводов в Грузию вырос в январе – данные Нацбанка
Объем денежных переводов в Грузию вырос в январе – данные Нацбанка
17.02.2026
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в январе 2026 года снизились на 16,6% по сравнению с январем 2025 года и составили 282,6 миллиона долларов.По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером является Италия.В январе 2026 года из России перечислено 33,5 миллиона долларов, 11,9% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем – это на 31,6% больше, чем за тот же период 2025 года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ январе из Грузии за границу перевели 31,2 миллиона долларов, что на 10,2% больше, чем за тот же месяц 2025 года.
Объем денежных переводов в Грузию вырос в январе – данные Нацбанка

09:01 17.02.2026
По объему денежных переводов в Грузию за январь 2025 года лидером является Италия
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в январе 2026 года снизились на 16,6% по сравнению с январем 2025 года и составили 282,6 миллиона долларов.
По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером является Италия.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь 2026 года

Страна

Объем, млн долларов

Рост, %

Италия

53,2

15,2

США

52,0

10,0

Россия

33,5

31,6

Израиль

24,7

15,7

Германия

24,1

24,6

В январе 2026 года из России перечислено 33,5 миллиона долларов, 11,9% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем – это на 31,6% больше, чем за тот же период 2025 года.

Сколько валюты перевели из Грузии

В январе из Грузии за границу перевели 31,2 миллиона долларов, что на 10,2% больше, чем за тот же месяц 2025 года.
0