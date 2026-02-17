Грузия
Первая медаль Грузии на зимней Олимпиаде: президент поздравил фигуристов
Первая медаль Грузии на зимней Олимпиаде: президент поздравил фигуристов
Лука Берулава и Анастасия Метелкина завоевали серебро в Милане
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Чувство радости от успеха грузинских фигуристов Луки Берулава и Анастасии Метелкиной на Олимпиаде в Милане сложно описать словами, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в начале своего выступления в парламенте. Члены грузинской национальной сборной, действующие чемпионы Европы фигуристы Лука Берулава и Анастасия Метелкина завоевали серебро на проходящих в Милане и Кортине зимних Олимпийских играх. По сумме двух программ грузинская спортивная пара набрала 221,75 балла и завоевала серебряную медаль, которая стала первой медалью, выигранной на зимних Олимпийских играх, в истории страны. Ранее правительство Грузии приняло решение поощрить спортсменов, участвующих в зимних Олимпийских играх в Милане, денежными премиями в случае завоевания медалей. Как и на летних Олимпийских играх, призовой фонд за золотую медаль составит 1 миллион лари, за серебряную – 500 тысяч лари, а за бронзовую – 300 тысяч лари. Зимняя Олимпиада в Милане завершится 22 февраля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Первая медаль Грузии на зимней Олимпиаде: президент поздравил фигуристов

13:03 17.02.2026 (обновлено: 13:19 17.02.2026)
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Чувство радости от успеха грузинских фигуристов Луки Берулава и Анастасии Метелкиной на Олимпиаде в Милане сложно описать словами, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в начале своего выступления в парламенте.
Члены грузинской национальной сборной, действующие чемпионы Европы фигуристы Лука Берулава и Анастасия Метелкина завоевали серебро на проходящих в Милане и Кортине зимних Олимпийских играх.
По сумме двух программ грузинская спортивная пара набрала 221,75 балла и завоевала серебряную медаль, которая стала первой медалью, выигранной на зимних Олимпийских играх, в истории страны.

"Прежде чем начну свое выступление, хочу поздравить весь грузинский народ, всю Грузию с победой наших спортсменов, наших олимпийцев. Я хочу поздравить каждого из них, тренеров, тех людей, кто много трудился ради этого успеха, и добился этого исторического результата для нашей страны. Эту радость правда невозможно описать словами. Поздравляю всех еще раз ", – сказал Кавелашвили.

Ранее правительство Грузии приняло решение поощрить спортсменов, участвующих в зимних Олимпийских играх в Милане, денежными премиями в случае завоевания медалей.
Как и на летних Олимпийских играх, призовой фонд за золотую медаль составит 1 миллион лари, за серебряную – 500 тысяч лари, а за бронзовую – 300 тысяч лари.
Зимняя Олимпиада в Милане завершится 22 февраля.
