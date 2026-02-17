https://sputnik-georgia.ru/20260217/prezident-gruzii-prizval-populyarizirovat-zdorovyy-obraz-zhizni-sredi-molodezhi-297184871.html
Президент Грузии призвал популяризировать здоровый образ жизни среди молодежи
Президент Грузии призвал популяризировать здоровый образ жизни среди молодежи
Sputnik Грузия
В 2025 году грузинское правительство выделило более 340 млн лари на развитие спорта 17.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-17T18:19+0400
2026-02-17T18:19+0400
2026-02-17T18:56+0400
грузия
новости
общество
михаил кавелашвили
спорт
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23936/43/239364350_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_cc201c947d832399c9c0e5b6f54ad35b.jpg
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Популяризация здорового образа жизни в Грузии необходима, чтобы защитить будущее поколения от вредного влияния, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили, во время ежегодного выступления в парламенте. В 2025 году грузинское правительство выделило более 340 млн лари на развитие спорта, включая поддержку профессиональных спортсменов и массового спорта, а также на модернизацию спортивной инфраструктуры. По словам президента, во время пребывания у власти предшественников "Грузинской мечты" были предприняты шаги, которые нанесли вред спорту в Грузии. В частности, был упразднен Университет спорта, пришла в упадок инфраструктура, возникла нехватка преподавателей спорта в школах страны. Возникла семилетняя пауза, и в школах ощущалась нехватка учителей физкультуры. Учителя физики, истории и грузинского языка проводили уроки физкультуры. "В результате Грузия оказалась одной из ведущих стран Европы по статистике смертности от неинфекционных заболеваний. Мы проводили эти исследования около 7-8 лет назад", – подчеркнул Кавелашвили. Сегодня по всей стране, как отметил глава государства, открываются многофункциональные спортивные объекты. Как отметил президент, спортивные успехи Грузии – еще один фактор, объединяющий грузинский народ. Грузия придает большое значение проведению международных соревнований: в прошлом году страна приняла ряд крупных турниров, в том числе Европейский зимний юношеский олимпийский фестиваль "Бакуриани-2025", а также чемпионаты мира по фехтованию, смешанным единоборствам, турниры по борьбе, фигурному катанию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23936/43/239364350_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_643553e8dbfcc4064304ea8321f5e90c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, михаил кавелашвили, спорт
грузия, новости, общество, михаил кавелашвили, спорт
Президент Грузии призвал популяризировать здоровый образ жизни среди молодежи
18:19 17.02.2026 (обновлено: 18:56 17.02.2026)
В 2025 году грузинское правительство выделило более 340 млн лари на развитие спорта
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Популяризация здорового образа жизни в Грузии необходима, чтобы защитить будущее поколения от вредного влияния, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили, во время ежегодного выступления в парламенте.
В 2025 году грузинское правительство выделило более 340 млн лари на развитие спорта, включая поддержку профессиональных спортсменов и массового спорта, а также на модернизацию спортивной инфраструктуры.
"Наряду с развитием спорта, не менее важно и развитие через спорт, а это означает популяризацию здорового образа жизни. Содействие интеграции спортивной жизни в повседневность людей и внедрение этого подхода в различных сферах, наряду с повышением качества здоровья населения, обеспечивает защиту нашего населения, особенно молодежи, от вредного влияния", – заявил Кавелашвили.
По словам президента, во время пребывания у власти предшественников "Грузинской мечты" были предприняты шаги, которые нанесли вред спорту в Грузии. В частности, был упразднен Университет спорта, пришла в упадок инфраструктура, возникла нехватка преподавателей спорта в школах страны.
Возникла семилетняя пауза, и в школах ощущалась нехватка учителей физкультуры. Учителя физики, истории и грузинского языка проводили уроки физкультуры.
"В результате Грузия оказалась одной из ведущих стран Европы по статистике смертности от неинфекционных заболеваний. Мы проводили эти исследования около 7-8 лет назад", – подчеркнул Кавелашвили.
Сегодня по всей стране, как отметил глава государства, открываются многофункциональные спортивные объекты.
"Мы должны каким-то образом увеличить число людей, желающих заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Это очень важный вопрос", – сказал Кавелашвили.
Как отметил президент, спортивные успехи Грузии – еще один фактор, объединяющий грузинский народ.
Грузия придает большое значение проведению международных соревнований: в прошлом году страна приняла ряд крупных турниров, в том числе Европейский зимний юношеский олимпийский фестиваль "Бакуриани-2025", а также чемпионаты мира по фехтованию, смешанным единоборствам, турниры по борьбе, фигурному катанию.