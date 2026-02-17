Президент Грузии призвал популяризировать здоровый образ жизни среди молодежи

https://sputnik-georgia.ru/20260217/prezident-gruzii-prizval-populyarizirovat-zdorovyy-obraz-zhizni-sredi-molodezhi-297184871.html

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Популяризация здорового образа жизни в Грузии необходима, чтобы защитить будущее поколения от вредного влияния, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили, во время ежегодного выступления в парламенте. В 2025 году грузинское правительство выделило более 340 млн лари на развитие спорта, включая поддержку профессиональных спортсменов и массового спорта, а также на модернизацию спортивной инфраструктуры. По словам президента, во время пребывания у власти предшественников "Грузинской мечты" были предприняты шаги, которые нанесли вред спорту в Грузии. В частности, был упразднен Университет спорта, пришла в упадок инфраструктура, возникла нехватка преподавателей спорта в школах страны. Возникла семилетняя пауза, и в школах ощущалась нехватка учителей физкультуры. Учителя физики, истории и грузинского языка проводили уроки физкультуры. "В результате Грузия оказалась одной из ведущих стран Европы по статистике смертности от неинфекционных заболеваний. Мы проводили эти исследования около 7-8 лет назад", – подчеркнул Кавелашвили. Сегодня по всей стране, как отметил глава государства, открываются многофункциональные спортивные объекты. Как отметил президент, спортивные успехи Грузии – еще один фактор, объединяющий грузинский народ. Грузия придает большое значение проведению международных соревнований: в прошлом году страна приняла ряд крупных турниров, в том числе Европейский зимний юношеский олимпийский фестиваль "Бакуриани-2025", а также чемпионаты мира по фехтованию, смешанным единоборствам, турниры по борьбе, фигурному катанию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

