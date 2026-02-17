Проектирование большого современного парка начинается в Мцхета – подробности
© Municipal Development Fund of GeorgiaВ Мцхета началось проектирование парка возле Театратрона
© Municipal Development Fund of Georgia
Во время разработки проекта будут учитывать рекомендации ЮНЕСКО
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Проектирование большого и современного парка начинается в городе Мцхета – это будет многофункциональное пространство на правом берегу реки Арагви возле Театрона, сообщили в Муниципальном фонде развития Грузии.
По данным ведомства, уже подписано соглашение с компанией, выигравшей конкурс. Подрядчик должен выполнить проектирование в течение семи месяцев.
Проект, помимо парка, также предусматривает реконструкцию Театрона, откуда открывается красивый панорамный вид на визитные карточки Мцхета – монастырь Джвари и кафедральный собор Светицховели.
Ожидается, что новый городской парк на берегу реки объединит детские, спортивные, рекреационные и образовательные пространства, а также сеть пешеходных и велосипедных дорожек. На территории также будет расположена автопарковка.
"Будут предусмотрены системы видеонаблюдения и безопасности, наружное освещение и водоснабжение. Проект включает в себя реконструкцию пешеходного моста через реку Арагви, озеленение и водные сооружения", – говорится в описании проекта.
Поскольку территория расположена в буферной зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Исторические памятники Мцхета", по запросу Муниципального фонда развития автор проекта должен согласовать документацию с муниципалитетом, Министерством культуры и Национальным агентством по охране культурного наследия.
Кроме того, процесс проектирования нового парка должен также учитывать рекомендации Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО и его консультативных организаций, отмечают в Муниципальном фонде развития Грузии.