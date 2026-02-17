https://sputnik-georgia.ru/20260217/proektirovanie-bolshogo-sovremennogo-parka-nachinaetsya-v-mtskheta--podrobnosti-297014292.html

Проектирование большого современного парка начинается в Мцхета – подробности

Sputnik Грузия

17.02.2026

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Проектирование большого и современного парка начинается в городе Мцхета – это будет многофункциональное пространство на правом берегу реки Арагви возле Театрона, сообщили в Муниципальном фонде развития Грузии. По данным ведомства, уже подписано соглашение с компанией, выигравшей конкурс. Подрядчик должен выполнить проектирование в течение семи месяцев. Проект, помимо парка, также предусматривает реконструкцию Театрона, откуда открывается красивый панорамный вид на визитные карточки Мцхета – монастырь Джвари и кафедральный собор Светицховели. Ожидается, что новый городской парк на берегу реки объединит детские, спортивные, рекреационные и образовательные пространства, а также сеть пешеходных и велосипедных дорожек. На территории также будет расположена автопарковка. "Будут предусмотрены системы видеонаблюдения и безопасности, наружное освещение и водоснабжение. Проект включает в себя реконструкцию пешеходного моста через реку Арагви, озеленение и водные сооружения", – говорится в описании проекта. Поскольку территория расположена в буферной зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Исторические памятники Мцхета", по запросу Муниципального фонда развития автор проекта должен согласовать документацию с муниципалитетом, Министерством культуры и Национальным агентством по охране культурного наследия. Кроме того, процесс проектирования нового парка должен также учитывать рекомендации Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО и его консультативных организаций, отмечают в Муниципальном фонде развития Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

