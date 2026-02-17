https://sputnik-georgia.ru/20260217/protesty-i-revolyutsii-v-gruzii-poluchali-podderzhku-inostrannykh-fondov--glava-mid-297180186.html

Протесты и революции в Грузии получали поддержку иностранных фондов – глава МИД

Протесты и революции в Грузии получали поддержку иностранных фондов – глава МИД

По словам главы внешнеполитического ведомства, это то, против чего борется и продолжает бороться правительство Грузии 17.02.2026

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Значительная часть финансирования протестных движений в Грузии поступала через иностранные фонды, включая USAID, о чем сегодня открыто говорит новая администрация США, заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили. Она таким образом прокомментировала заявление эксперта по кибербезопасности и бывшего сотрудника Госдепартамента США Майка Бенца. Бенц сообщил, что участники протестов 2024 года против закона об "иноагентах" финансировались в период предыдущей администрации США, в том числе через USAID и NED. Он также подчеркнул "двойной стандарт" США: в стране уже десятилетиями действует закон о регистрации иностранных агентов (FARA), но Вашингтон запрещает другим странам, включая Грузию, принимать аналогичное законодательство, поскольку сам стремится влиять на внутренние политические процессы в этих странах. По словам главы внешнеполитического ведомства, это то, против чего борется и продолжает бороться правительство Грузии. "Это неприемлемо для нас и противоречит развитию демократии", – подчеркнула она. В правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли, что значительная часть средств, выделяемых Агентством США по международному развитию (USAID), "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), поступала на счета фиктивных НПО, управляемых политическими партиями. Администрация Дональда Трампа в начале февраля 2025 года вслед за USAID приостановила финансирование NED, который считается организатором "цветных революций" по всему миру. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая 2024 года на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что прозрачность и означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. Власти Грузии неоднократно заявляли о необходимости перезагрузки отношений с США после прихода администрации Трампа. В частности, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о готовности Грузии подписать соглашение, в котором будут обозначены шаги навстречу друг другу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

