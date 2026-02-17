https://sputnik-georgia.ru/20260217/sinoptiki-predupredili-ob-ukhudshenii-pogody-v-gruzii-297183645.html
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии
Sputnik Грузия
В высокогорных районах страны ожидается снег, сильный туман, метели и лавинная опасность 17.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-17T19:20+0400
2026-02-17T19:20+0400
2026-02-17T19:20+0400
погода
грузия
новости
западная грузия
тбилиси
национальное агентство окружающей среды
прогноз погоды в грузии
прогноз погоды
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0f/263641870_0:71:1301:802_1920x0_80_0_0_eede53bd3e2a9a958d4e28aab7ec813a.jpg
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Осадки и сильный ветер ожидаются на большей части территории Грузии 18 и 19 февраля, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. "С конца 18 февраля до конца 19 февраля в Грузии ожидаются осадки в виде дождя, местами сильный западный ветер и шторм силой 4-6 баллов на море", – говорится в сообщении. В высокогорных районах страны ожидается снег, сильный туман, метели и лавинная опасность. В связи с сильным снегопадом, метелями, ухудшением видимости, гололедицей и лавинной опасностью движение транспорта может быть ограничено на отдельных участках дорог. Ожидаемые сильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в грузинских реках, внезапные паводки на малых реках Западной Грузии, а также возникновение и активизацию оползневых процессов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
западная грузия
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0f/263641870_0:0:1069:802_1920x0_80_0_0_72a8f87d4d7323b3823381cbcc0ad177.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
погода, грузия, новости, западная грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии, прогноз погоды
погода, грузия, новости, западная грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии, прогноз погоды
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии
В высокогорных районах страны ожидается снег, сильный туман, метели и лавинная опасность
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Осадки и сильный ветер ожидаются на большей части территории Грузии 18 и 19 февраля, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
"С конца 18 февраля до конца 19 февраля в Грузии ожидаются осадки в виде дождя, местами сильный западный ветер и шторм силой 4-6 баллов на море", – говорится в сообщении.
В высокогорных районах страны ожидается снег, сильный туман, метели и лавинная опасность.
В связи с сильным снегопадом, метелями, ухудшением видимости, гололедицей и лавинной опасностью движение транспорта может быть ограничено на отдельных участках дорог.
Ожидаемые сильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в грузинских реках, внезапные паводки на малых реках Западной Грузии, а также возникновение и активизацию оползневых процессов.