https://sputnik-georgia.ru/20260217/sinoptiki-predupredili-ob-ukhudshenii-pogody-v-gruzii-297183645.html

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии

Sputnik Грузия

В высокогорных районах страны ожидается снег, сильный туман, метели и лавинная опасность 17.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-17T19:20+0400

2026-02-17T19:20+0400

2026-02-17T19:20+0400

погода

грузия

новости

западная грузия

тбилиси

национальное агентство окружающей среды

прогноз погоды в грузии

прогноз погоды

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0f/263641870_0:71:1301:802_1920x0_80_0_0_eede53bd3e2a9a958d4e28aab7ec813a.jpg

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Осадки и сильный ветер ожидаются на большей части территории Грузии 18 и 19 февраля, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. "С конца 18 февраля до конца 19 февраля в Грузии ожидаются осадки в виде дождя, местами сильный западный ветер и шторм силой 4-6 баллов на море", – говорится в сообщении. В высокогорных районах страны ожидается снег, сильный туман, метели и лавинная опасность. В связи с сильным снегопадом, метелями, ухудшением видимости, гололедицей и лавинной опасностью движение транспорта может быть ограничено на отдельных участках дорог. Ожидаемые сильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в грузинских реках, внезапные паводки на малых реках Западной Грузии, а также возникновение и активизацию оползневых процессов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

западная грузия

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, западная грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии, прогноз погоды