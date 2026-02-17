https://sputnik-georgia.ru/20260217/slovakiya-ne-razdelyaet-podkhod-es-k-gruzii--bochorishvili-297173415.html
Словакия не разделяет подход ЕС к Грузии – Бочоришвили
Словакия не разделяет подход ЕС к Грузии – Бочоришвили
Sputnik Грузия
Рабочий визит главы грузинского внешнеполитического ведомства в Словакию состоялся 16 февраля 17.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-17T11:51+0400
2026-02-17T11:51+0400
2026-02-17T12:08+0400
грузия
новости
политика
имерети
тбилиси
словакия
мака бочоришвили
михаил кавелашвили
шалва папуашвили
обсе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/0e/297133038_0:172:852:651_1920x0_80_0_0_65be143226cb941446b3f2705de01d88.jpg
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Братислава не разделяет подход Европейского союза к Тбилиси и считает недопустимым использование евроинтеграции как инструмент давления, заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили, подводя итоги визита в Братиславу. Рабочий визит главы грузинского внешнеполитического ведомства в Словакию состоялся 16 февраля. В его рамках прошла встреча Бочоришвили с министром иностранных и европейских дел Словакии Юраем Бланаром. По ее словам, в ближайшей перспективе запланированы визиты президента Грузии Михаила Кавелашвили и председателя парламента Шалвы Папуашвили в Словакию, а также ответный визит словацкой стороны в Грузию. "Это будет способствовать углублению политического диалога и укреплению экономического сотрудничества", – подчеркнула министр. В свою очередь, Бланар на совместной пресс-конференции сообщил, что Словакия подняла вопрос возможного председательства Грузии в ОБСЕ. Он также отметил поддержку Братиславой налаживания конструктивного диалога между Тбилиси и Европейским союзом. Дипломатические отношения между Грузией и Словакией были установлены 1 января 1993 года. Посольство Словакии в Грузии открылось в 2014 году. Что касается посольства Грузии в Словакии, то оно было открыто в 2006 году. В 2025 году правительство Грузии одобрило открытие почетного консульства Словакии в Кутаиси (регион Имерети). Почетное консульство будет покрывать АР Аджарию, Имерети, Гурию, Самегрело – Земо Сванети и Рача-Лечхуми – Квемо Сванети. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
имерети
тбилиси
словакия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/0e/297133038_0:92:852:731_1920x0_80_0_0_dfd5ec1b14457af2114ae6dd01951199.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, имерети, тбилиси, словакия, мака бочоришвили, михаил кавелашвили, шалва папуашвили, обсе
грузия, новости, политика, имерети, тбилиси, словакия, мака бочоришвили, михаил кавелашвили, шалва папуашвили, обсе
Словакия не разделяет подход ЕС к Грузии – Бочоришвили
11:51 17.02.2026 (обновлено: 12:08 17.02.2026)
Рабочий визит главы грузинского внешнеполитического ведомства в Словакию состоялся 16 февраля
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Братислава не разделяет подход Европейского союза к Тбилиси и считает недопустимым использование евроинтеграции как инструмент давления, заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили, подводя итоги визита в Братиславу.
Рабочий визит главы грузинского внешнеполитического ведомства в Словакию состоялся 16 февраля. В его рамках прошла встреча Бочоришвили с министром иностранных и европейских дел Словакии Юраем Бланаром.
"Словакия – страна, которая не согласна с несправедливыми подходами ЕС в отношении Грузии и с использованием процесса евроинтеграции в качестве инструмента. Именно поэтому особенно важно вести политический диалог с нашими партнерами", – заявила Бочоришвили.
По ее словам, в ближайшей перспективе запланированы визиты президента Грузии Михаила Кавелашвили и председателя парламента Шалвы Папуашвили в Словакию, а также ответный визит словацкой стороны в Грузию.
"Это будет способствовать углублению политического диалога и укреплению экономического сотрудничества", – подчеркнула министр.
В свою очередь, Бланар на совместной пресс-конференции сообщил, что Словакия подняла вопрос возможного председательства Грузии в ОБСЕ. Он также отметил поддержку Братиславой налаживания конструктивного диалога между Тбилиси и Европейским союзом.
Дипломатические отношения между Грузией и Словакией были установлены 1 января 1993 года. Посольство Словакии в Грузии открылось в 2014 году. Что касается посольства Грузии в Словакии, то оно было открыто в 2006 году.
В 2025 году правительство Грузии одобрило открытие почетного консульства Словакии в Кутаиси (регион Имерети). Почетное консульство будет покрывать АР Аджарию, Имерети, Гурию, Самегрело – Земо Сванети и Рача-Лечхуми – Квемо Сванети.