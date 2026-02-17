https://sputnik-georgia.ru/20260217/slovakiya-ne-razdelyaet-podkhod-es-k-gruzii--bochorishvili-297173415.html

Словакия не разделяет подход ЕС к Грузии – Бочоришвили

Словакия не разделяет подход ЕС к Грузии – Бочоришвили

Рабочий визит главы грузинского внешнеполитического ведомства в Словакию состоялся 16 февраля 17.02.2026

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Братислава не разделяет подход Европейского союза к Тбилиси и считает недопустимым использование евроинтеграции как инструмент давления, заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили, подводя итоги визита в Братиславу. Рабочий визит главы грузинского внешнеполитического ведомства в Словакию состоялся 16 февраля. В его рамках прошла встреча Бочоришвили с министром иностранных и европейских дел Словакии Юраем Бланаром. По ее словам, в ближайшей перспективе запланированы визиты президента Грузии Михаила Кавелашвили и председателя парламента Шалвы Папуашвили в Словакию, а также ответный визит словацкой стороны в Грузию. "Это будет способствовать углублению политического диалога и укреплению экономического сотрудничества", – подчеркнула министр. В свою очередь, Бланар на совместной пресс-конференции сообщил, что Словакия подняла вопрос возможного председательства Грузии в ОБСЕ. Он также отметил поддержку Братиславой налаживания конструктивного диалога между Тбилиси и Европейским союзом. Дипломатические отношения между Грузией и Словакией были установлены 1 января 1993 года. Посольство Словакии в Грузии открылось в 2014 году. Что касается посольства Грузии в Словакии, то оно было открыто в 2006 году. В 2025 году правительство Грузии одобрило открытие почетного консульства Словакии в Кутаиси (регион Имерети). Почетное консульство будет покрывать АР Аджарию, Имерети, Гурию, Самегрело – Земо Сванети и Рача-Лечхуми – Квемо Сванети. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

