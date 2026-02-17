https://sputnik-georgia.ru/20260217/tramp-ukraine-pora-bystree-priyti-za-stol-peregovorov-297185053.html

Трамп: Украине пора быстрее прийти за стол переговоров

Трамп: Украине пора быстрее прийти за стол переговоров

Sputnik Грузия

Новый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта стартует сегодня и будет проходить в течение двух дней в Женеве 17.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-17T11:07+0400

2026-02-17T11:07+0400

2026-02-17T18:07+0400

в мире

политика

украина

женева

швейцария

дональд трамп

владимир мединский

владимир путин

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/0c/291728597_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_11322f263db6972c36850b6a46b16bb8.jpg

ТБИЛИСИ, 17 фев – Sputnik. Украине необходимо в кратчайшие сроки прийти к переговорам и проявить готовность к заключению мира с РФ, заявил президент США Дональд Трамп перед стартом очередного переговорного раунда, запланированного на вторник в Женеве."Украине лучше поскорее сесть за стол переговоров. Вот и все, что я вам скажу", — сказал Трамп журналистам, передает РИА Новости.Американский лидер добавил, что считает предстоящие переговоры значительными.Встреча в ШвейцарииКак сообщалось ранее, очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины по урегулированию конфликта стартует сегодня в Женеве (Швейцария) и будет проходить в течение двух дней.Делегацию РФ возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, она должна прибыть в Швейцарию около восьми утра по минскому времени, как сообщает сервис Flightradar, в настоящее время борт с российскими переговорщиками вошел в воздушное пространство ЕС и в настоящее время летит над Италией.Трехсторонний форматПервый раунд переговоров по разрешению украинского конфликта в трехстороннем формате России, Украины и США состоялся 23 и 24 января в Абу-Даби.Второй раунд прошел там же 4 и 5 февраля. Тогда же стало известно, что РФ и Украина обменялись пленными. В Россию были возвращены 157 российских военнослужащих, а взамен переданы 157 военнопленных ВСУ.Оба раунда проходили за закрытыми дверями, без присутствия журналистов. Перенести последующие встречи в Женеву было решено для удобства всех участников переговорного процесса.Саммит на АляскеВстреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 15 августа прошлого года на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска). Беседа в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.Основной темой переговоров стал вопрос урегулирования ситуации на Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

женева

швейцария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, политика, украина, женева, швейцария, дональд трамп, владимир мединский, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины