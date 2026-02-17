https://sputnik-georgia.ru/20260217/umer-akter-robert-dyuval-297173835.html
Умер актер Роберт Дюваль
17.02.2026
2026-02-17T11:32+0400
2026-02-17T11:32+0400
2026-02-17T11:37+0400
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Американский актер Роберт Дюваль, известный по ролям в фильмах "Крестный отец" и "Апокалипсис сегодня", скончался на 96-м году жизни. О его смерти сообщила супруга артиста Лусиана Дюваль."Боб ушел из жизни спокойно, у себя дома, в окружении любви и заботы", – написала она в соцсети. По ее словам, актер умер в воскресенье. Причина смерти не уточняется.Дюваль снялся в двух частях "Крестного отца", а также в картинах "Судья" и "Убить пересмешника". За роль в фильме "Нежное милосердие" он был удостоен премии "Оскар" в 1984 году в категории "Лучшая мужская роль".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Американский актер Роберт Дюваль, известный по ролям в фильмах "Крестный отец" и "Апокалипсис сегодня", скончался на 96-м году жизни. О его смерти сообщила супруга артиста Лусиана Дюваль.
"Боб ушел из жизни спокойно, у себя дома, в окружении любви и заботы", – написала она в соцсети. По ее словам, актер умер в воскресенье. Причина смерти не уточняется.
Дюваль снялся в двух частях "Крестного отца", а также в картинах "Судья" и "Убить пересмешника". За роль в фильме "Нежное милосердие" он был удостоен премии "Оскар" в 1984 году в категории "Лучшая мужская роль".