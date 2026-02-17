https://sputnik-georgia.ru/20260217/v-gruzii-raskryli-zakaznoe-ubiystvo-molodogo-programmista-niko-kvaratskheliya--297174392.html

В Грузии раскрыли заказное убийство молодого программиста Нико Кварацхелия

Резонансное убийство произошло в 2021 году – в центре Тбилиси расстреляли создателя грузинской онлайн-платформы Feedc Нико Кварацхелия 17.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Прокуратура Грузии раскрыла убийство 22-летнего программиста Нико Кварацхелия – обвинения в организации умышленного убийства предъявлены братьям Гураму и Давиду Какулия, а также сыну бывшего премьер-министра Зураба Жвания Бесариону (Бусе) Жвания, сообщил прокурор Георгий Микая на брифинге. Создатель грузинской онлайн-платформы Feedc Нико Кварацхелия был убит 15 сентября 2021 года. В 22-летнего Кварацхелия было выпущено десять пуль. Отец братьев Какулия, т.н. "вор в законе" Давид Какулия, был убит в Москве 25 августа 2001 года, что вызвало резонанс в криминальном мире. В ликвидации Какулия обвинили Гию Кварацхелия. Гурам и Давид Какулия, которые находились на тот момент в Армении, поручили своему другу Бесариону (Бусе) Жвания заказать убийство Нико Кварацхелиия. И Жвания начал поиски исполнителей. С этой целью он связался со своими знакомыми Алеко Челидзе и Георгием Кавиладзе, предложив им совершить убийство. Челидзе и Кавиладзе несколько раз в июле и августе 2021 года ездили в Армению для встреч с организаторами убийства Гурамом и Давидом Какулия, где они дали необходимые инструкции по организации убийства. Далее для организации убийства братья Какулия незаконно пересекли грузино-армянскую границу. В Тбилиси они разместились в доме семьи Жвания на проспекте Чавчавадзе. Челидзе и Кавиладзе регулярно посещали этот дом. Братья Какулия дали им мобильный телефон модели Redmi, предназначенный для связи с ними во время совершения преступления. Челидзе и Кавиладзе, в свою очередь, незаконно приобрели огнестрельное оружие и патроны, предназначенные для совершения преступления. Они также установили точный адрес Кварацхелия и изучили детали его передвижений путем ежедневного наблюдения. Хронология убийства Нико Кварацхелия: Сразу после совершения преступления исполнители сообщили о происшествии по телефону заказчикам – Гураму и Давиду Какулия, после чего братья покинули дом, принадлежащий семье Бусы Жвания. Прокуратура Грузии предъявила братьям Какулия и Бесариону Жвания обвинение в организации группового умышленного убийства. Им грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. В середине апреля 2023 года Челидзе и Кавиладзе были признаны виновными в групповом умышленном убийстве Николоза Кварацхелия, а также в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Их приговорили к 17 и 16 годам лишения свободы. Братья Какулия уже отбывают наказание в Грузии по другому уголовному делу – в 2022 году на улице Аракишвили они несколько раз выстрелили в человека из огнестрельного оружия. Их приговорили к 9 годам лишения свободы. Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством о назначении в качестве меры пресечения лишения свободы обвиняемому Жвания. Он будет объявлен в розыск в соответствии с установленной законом процедурой. Расследование по уголовному делу продолжается с целью установления личности других лиц, причастных к преступлению. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

