В уголовном праве Грузии появится новая статья об экстремизме

Наказанием за "экстремизм против конституционного устройства" будет штраф либо общественно-полезные работы на срок от 400 до 600 часов, либо лишение свободы на... 17.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Парламент Грузии на этой неделе проголосует за появление в уголовном праве Грузии нового термина "экстремизм против конституционного устройства", заявил председатель парламента Шалва Папуашвили на заседании парламента. В частности, под понятие экстремизм в Грузии попадут следующие действия: Наказанием за "экстремизм против конституционного устройства" будет штраф либо общественно-полезные работы на срок от 400 до 600 часов, либо лишение свободы на срок до трех лет. Юридическому лицу в этом случае будет грозить ликвидация. Кроме того, отягчающим обстоятельством станет мотив совершения преступления портив конституционного устройства и конституционных органов. В этом случае к основному сроку наказания будет добавлен год. Также более строгим будет наказание и в случае административного правонарушения. Сначала осуществление субъектом предпринимательства общественно-политической деятельности, не связанной с его основной предпринимательской деятельностью будет административным нарушением. В случае установления факта правонарушения компания оштрафует субъект предпринимательства на 20 000 лари, а в случае повторного и каждого последующего совершения действия – на 40 000 лари. А вот в случае повторного нарушения этой нормы юридическое лицо и ответственное за нарушение лицо будут привлечены к уголовной ответственности. Наказанием будет штраф, либо общественно полезные работы на срок от 120 до 200 часов, либо лишение свободы до 3 лет. За неоднократное нарушение этой нормы срок заключения составит до 4 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

