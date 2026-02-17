https://sputnik-georgia.ru/20260217/v-ugolovnom-prave-gruzii-poyavitsya-novaya-statya-ob-ekstremizme-297187508.html
В уголовном праве Грузии появится новая статья об экстремизме
Наказанием за "экстремизм против конституционного устройства" будет штраф либо общественно-полезные работы на срок от 400 до 600 часов, либо лишение свободы на... 17.02.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Парламент Грузии на этой неделе проголосует за появление в уголовном праве Грузии нового термина "экстремизм против конституционного устройства", заявил председатель парламента Шалва Папуашвили на заседании парламента. В частности, под понятие экстремизм в Грузии попадут следующие действия: Наказанием за "экстремизм против конституционного устройства" будет штраф либо общественно-полезные работы на срок от 400 до 600 часов, либо лишение свободы на срок до трех лет. Юридическому лицу в этом случае будет грозить ликвидация. Кроме того, отягчающим обстоятельством станет мотив совершения преступления портив конституционного устройства и конституционных органов. В этом случае к основному сроку наказания будет добавлен год. Также более строгим будет наказание и в случае административного правонарушения. Сначала осуществление субъектом предпринимательства общественно-политической деятельности, не связанной с его основной предпринимательской деятельностью будет административным нарушением. В случае установления факта правонарушения компания оштрафует субъект предпринимательства на 20 000 лари, а в случае повторного и каждого последующего совершения действия – на 40 000 лари. А вот в случае повторного нарушения этой нормы юридическое лицо и ответственное за нарушение лицо будут привлечены к уголовной ответственности. Наказанием будет штраф, либо общественно полезные работы на срок от 120 до 200 часов, либо лишение свободы до 3 лет. За неоднократное нарушение этой нормы срок заключения составит до 4 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Новости
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Парламент Грузии на этой неделе проголосует за появление в уголовном праве Грузии нового термина "экстремизм против конституционного устройства", заявил председатель парламента Шалва Папуашвили на заседании парламента.
В частности, под понятие экстремизм в Грузии попадут следующие действия:
систематические публичные призывы к массовому нарушению закона, массовому неповиновению органам власти или к созданию альтернативных органов;
самовольное или публичное систематическое представление себя или другого лица , а также другие систематические действия этого лица, направленные на укоренение представления о нелегитимности конституционного устройства либо конституционных органов и наносящие вред интересам Грузии или создающим реальную угрозу этим интересам.
Наказанием за "экстремизм против конституционного устройства" будет штраф либо общественно-полезные работы на срок от 400 до 600 часов, либо лишение свободы на срок до трех лет. Юридическому лицу в этом случае будет грозить ликвидация.
Кроме того, отягчающим обстоятельством станет мотив совершения преступления портив конституционного устройства и конституционных органов. В этом случае к основному сроку наказания будет добавлен год. Также более строгим будет наказание и в случае административного правонарушения.
В Уголовном кодексе Грузии появится дополнительное наказание для юридических лиц, занимающихся политической деятельностью.
Сначала осуществление субъектом предпринимательства общественно-политической деятельности, не связанной с его основной предпринимательской деятельностью будет административным нарушением. В случае установления факта правонарушения компания оштрафует субъект предпринимательства на 20 000 лари, а в случае повторного и каждого последующего совершения действия – на 40 000 лари.
А вот в случае повторного нарушения этой нормы юридическое лицо и ответственное за нарушение лицо будут привлечены к уголовной ответственности.
Наказанием будет штраф, либо общественно полезные работы на срок от 120 до 200 часов, либо лишение свободы до 3 лет. За неоднократное нарушение этой нормы срок заключения составит до 4 лет.