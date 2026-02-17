https://sputnik-georgia.ru/20260217/vliyanie-ssha-na-politiku-gruzii-podtverdilos--reaktsiya-na-zayavlenie-eks-chinovnika-gosdepa-297175827.html

Влияние США на политику Грузии подтвердилось – реакция на заявление экс-чиновника Госдепа

Влияние США на политику Грузии подтвердилось – реакция на заявление экс-чиновника Госдепа

Sputnik Грузия

Это хороший пример для общества, чтобы трезво оценить, каких рисков и угроз стране удалось избежать, заявили в Тбилиси 17.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-17T17:34+0400

2026-02-17T17:34+0400

2026-02-17T17:34+0400

политика

грузия

новости

вашингтон

тбилиси

сша

георгий габуния

usaid

грузинская мечта - демократическая грузия

георгий вольский

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/11/276792769_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_662d5979a4e6166df6fc179111d07b2a.jpg

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Заявление эксперта по кибербезопасности и экс-сотрудника Госдепартамента США Майка Бенца стало очередным подтверждением внешнего вмешательства во внутреннюю политику Грузии, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Габуния. Бенц сообщил, что грузинские участники протестов 2024 года против закона об "иноагентах" финансировались в период предыдущей администрации США, в том числе через USAID и NED. Он также подчеркнул "двойной стандарт" США: в стране уже десятилетиями действует Закон о регистрации иностранных агентов (FARA), но Вашингтон запрещает другим странам, включая Грузию, принимать аналогичное законодательство, поскольку сам стремится влиять на внутренние политические процессы в этих странах. Он добавил, что это хороший пример для общества, чтобы "трезво оценить, каких рисков и угроз удалось избежать". Он также заявил, что частью этого процесса было формирование политической и пропагандистской кампании вокруг так называемого "российского закона", в которой, по его утверждению, участвовали высокопоставленные представители США того периода. Европейские представители, по словам Вольского, действовали не менее активно и жестко. В правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли, что значительная часть средств, выделяемых Агентством США по международному развитию (USAID), "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), поступала на счета фиктивных НПО, управляемых политическими партиями. Администрация Дональда Трампа в феврале 2025 года вслед за USAID приостановила финансирование NED, который считается организатором "цветных революций" по всему миру. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая 2024 года на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом ни раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. Власти Грузии не раз заявляли о необходимости перезагрузки отношений с США после прихода администрации Трампа. В частности, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о готовности Грузии подписать соглашение, в котором будут обозначены шаги навстречу друг другу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

вашингтон

тбилиси

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, вашингтон, тбилиси, сша, георгий габуния, usaid, грузинская мечта - демократическая грузия, георгий вольский, дональд трамп