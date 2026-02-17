https://sputnik-georgia.ru/20260217/vliyanie-ssha-na-politiku-gruzii-podtverdilos--reaktsiya-na-zayavlenie-eks-chinovnika-gosdepa-297175827.html
Влияние США на политику Грузии подтвердилось – реакция на заявление экс-чиновника Госдепа
Влияние США на политику Грузии подтвердилось – реакция на заявление экс-чиновника Госдепа
Это хороший пример для общества, чтобы трезво оценить, каких рисков и угроз стране удалось избежать, заявили в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Заявление эксперта по кибербезопасности и экс-сотрудника Госдепартамента США Майка Бенца стало очередным подтверждением внешнего вмешательства во внутреннюю политику Грузии, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Габуния. Бенц сообщил, что грузинские участники протестов 2024 года против закона об "иноагентах" финансировались в период предыдущей администрации США, в том числе через USAID и NED. Он также подчеркнул "двойной стандарт" США: в стране уже десятилетиями действует Закон о регистрации иностранных агентов (FARA), но Вашингтон запрещает другим странам, включая Грузию, принимать аналогичное законодательство, поскольку сам стремится влиять на внутренние политические процессы в этих странах. Он добавил, что это хороший пример для общества, чтобы "трезво оценить, каких рисков и угроз удалось избежать". Он также заявил, что частью этого процесса было формирование политической и пропагандистской кампании вокруг так называемого "российского закона", в которой, по его утверждению, участвовали высокопоставленные представители США того периода. Европейские представители, по словам Вольского, действовали не менее активно и жестко. В правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли, что значительная часть средств, выделяемых Агентством США по международному развитию (USAID), "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), поступала на счета фиктивных НПО, управляемых политическими партиями. Администрация Дональда Трампа в феврале 2025 года вслед за USAID приостановила финансирование NED, который считается организатором "цветных революций" по всему миру. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая 2024 года на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом ни раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. Власти Грузии не раз заявляли о необходимости перезагрузки отношений с США после прихода администрации Трампа. В частности, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о готовности Грузии подписать соглашение, в котором будут обозначены шаги навстречу друг другу.
Влияние США на политику Грузии подтвердилось – реакция на заявление экс-чиновника Госдепа
Это хороший пример для общества, чтобы трезво оценить, каких рисков и угроз стране удалось избежать, заявили в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Заявление эксперта по кибербезопасности и экс-сотрудника Госдепартамента США Майка Бенца стало очередным подтверждением внешнего вмешательства во внутреннюю политику Грузии, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Габуния.
Бенц сообщил, что грузинские участники протестов 2024 года против закона об "иноагентах" финансировались в период предыдущей администрации США, в том числе через USAID и NED. Он также подчеркнул "двойной стандарт" США: в стране уже десятилетиями действует Закон о регистрации иностранных агентов (FARA), но Вашингтон запрещает другим странам, включая Грузию, принимать аналогичное законодательство, поскольку сам стремится влиять на внутренние политические процессы в этих странах.
"Это еще одно наглядное подтверждение того, о чем мы активно говорили в последние годы, – имели место внешнее вмешательство во внутреннюю политику страны. Те насильственные группы и пять попыток революции, которые мы наблюдали, активно финансировались иностранными силами с целью насильственной смены власти", – отметил Габуния.
Он добавил, что это хороший пример для общества, чтобы "трезво оценить, каких рисков и угроз удалось избежать".
"Выявилась та реальность, о которой мы интенсивно говорили. Более того, разговор об этой реальности начала новая администрация США и даже назвала суммы, которые тратились на дестабилизацию в Грузии", – заявил в свою очередь вице-спикер парламента Георгий Вольский.
Он также заявил, что частью этого процесса было формирование политической и пропагандистской кампании вокруг так называемого "российского закона", в которой, по его утверждению, участвовали высокопоставленные представители США того периода.
Европейские представители, по словам Вольского, действовали не менее активно и жестко.
В правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли, что значительная часть средств, выделяемых Агентством США по международному развитию (USAID), "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), поступала на счета фиктивных НПО, управляемых политическими партиями.
Администрация Дональда Трампа в феврале 2025 года вслед за USAID приостановила финансирование NED, который считается организатором "цветных революций" по всему миру.
США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая 2024 года на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию.
США и Запад в целом ни раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа.
Власти Грузии не раз заявляли о необходимости перезагрузки отношений с США после прихода администрации Трампа. В частности, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о готовности Грузии подписать соглашение, в котором будут обозначены шаги навстречу друг другу.