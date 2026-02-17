https://sputnik-georgia.ru/20260217/voennye-rf-nanesli-massirovannyy-udar-po-mestam-proizvodstva-dronov-vsu-297185372.html
Военные РФ нанесли массированный удар по местам производства дронов ВСУ
Военные РФ нанесли массированный удар по местам производства дронов ВСУ
17.02.2026
ТБИЛИСИ, 17 фев – Sputnik. Вооруженные силы России за истекшие 24 часа нанесли массированный удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса, энергетической инфраструктуры, которая использовалась в интересах ВСУ, а также местам производства, хранения и подготовки к запуску ударных дронов, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.В Минобороны отметили, что данный удар – ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории РФ.Военные России били высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, беспилотниками.Активно работали и средства российской противовоздушной обороны. Они сбили за прошедшие 24 часа восемь управляемых авиабомб и 334 украинских БПЛА самолетного типа.Согласно оперативной сводке, за последние сутки украинские боевики понесли большие потери от российских бойцов группировки войск "Центр".Военнослужащие РФ улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Белицкого, Водянского, Гришино, Кучерова Яра, Новогригоровки, Павловки, Сергеевки, Торского ДНР, Новопавловки и Новоподгородного Днепропетровской области.В результате ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, две БМП, две боевые бронемашины и четыре авто.
Военные РФ нанесли массированный удар по местам производства дронов ВСУ
17:14 17.02.2026 (обновлено: 18:50 17.02.2026)
Военнослужащие ответили на террористические атаки украинских боевиков на объекты гражданской инфраструктуры в России
ТБИЛИСИ, 17 фев – Sputnik. Вооруженные силы России за истекшие 24 часа нанесли массированный удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса, энергетической инфраструктуры, которая использовалась в интересах ВСУ, а также местам производства, хранения и подготовки к запуску ударных дронов, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.
В Минобороны отметили, что данный удар – ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории РФ.
Военные России били высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, беспилотниками.
"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", – говорится в сообщении.
Активно работали и средства российской противовоздушной обороны. Они сбили за прошедшие 24 часа восемь управляемых авиабомб и 334 украинских БПЛА самолетного типа.
Согласно оперативной сводке, за последние сутки украинские боевики понесли большие потери от российских бойцов группировки войск "Центр".
Военнослужащие РФ улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Белицкого, Водянского, Гришино, Кучерова Яра, Новогригоровки, Павловки, Сергеевки, Торского ДНР, Новопавловки и Новоподгородного Днепропетровской области.
В результате ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, две БМП, две боевые бронемашины и четыре авто.