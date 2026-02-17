https://sputnik-georgia.ru/20260217/voennye-rf-nanesli-massirovannyy-udar-po-mestam-proizvodstva-dronov-vsu-297185372.html

Военные РФ нанесли массированный удар по местам производства дронов ВСУ

Военные РФ нанесли массированный удар по местам производства дронов ВСУ

Sputnik Грузия

Военнослужащие ответили на террористические атаки украинских боевиков на объекты гражданской инфраструктуры в России 17.02.2026

ТБИЛИСИ, 17 фев – Sputnik. Вооруженные силы России за истекшие 24 часа нанесли массированный удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса, энергетической инфраструктуры, которая использовалась в интересах ВСУ, а также местам производства, хранения и подготовки к запуску ударных дронов, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.В Минобороны отметили, что данный удар – ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории РФ.Военные России били высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, беспилотниками.Активно работали и средства российской противовоздушной обороны. Они сбили за прошедшие 24 часа восемь управляемых авиабомб и 334 украинских БПЛА самолетного типа.Согласно оперативной сводке, за последние сутки украинские боевики понесли большие потери от российских бойцов группировки войск "Центр".Военнослужащие РФ улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Белицкого, Водянского, Гришино, Кучерова Яра, Новогригоровки, Павловки, Сергеевки, Торского ДНР, Новопавловки и Новоподгородного Днепропетровской области.В результате ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, две БМП, две боевые бронемашины и четыре авто.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

