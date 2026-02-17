Впервые в истории! Метелкина и Берулава завоевали для Грузии серебро зимней Олимпиады
08:14 17.02.2026 (обновлено: 08:15 17.02.2026)
© Georgian National Olympic CommitteeФигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава завоевали серебро на проходящих в Милане и Кортине зимних Олимпийских играх 2026
© Georgian National Olympic Committee
Подписаться
В сумме двух программ грузинская танцевальная пара набрала 221,75 балла и завоевала серебряную медаль
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Члены грузинской национальной сборной, действующие чемпионы Европы фигуристы Лука Берулава и Анастасия Метелкина завоевали серебро на проходящих в Милане и Кортине зимних Олимпийских играх.
© Georgian National Olympic CommitteeФигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава завоевали серебро на проходящих в Милане и Кортине зимних Олимпийских играх 2026
Фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава завоевали серебро на проходящих в Милане и Кортине зимних Олимпийских играх 2026
© Georgian National Olympic Committee
В сумме двух программ грузинская танцевальная пара набрала 221,75 балла и завоевала серебряную медаль, которая стала первой медалью, выигранной на зимних Олимпийских играх в истории страны.
© Georgian National Olympic CommitteeФигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава завоевали серебро на проходящих в Милане и Кортине зимних Олимпийских играх 2026
Фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава завоевали серебро на проходящих в Милане и Кортине зимних Олимпийских играх 2026
© Georgian National Olympic Committee
Победители Олимпиады в танцах на льду:
1. Рику Миура, Риючи Кихара (Япония) - 231,24
2. Лука Берулава, Анастасия Метелкина (Грузия) - 221,75
3. Минерва Фабьенне Хазе, Никита Володин (Германия) - 219,09.
© Georgian National Olympic CommitteeФигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава завоевали серебро на проходящих в Милане и Кортине зимних Олимпийских играх 2026
Фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава завоевали серебро на проходящих в Милане и Кортине зимних Олимпийских играх 2026
© Georgian National Olympic Committee
Впереди выступления женщин-одиночниц. Короткую программу фигуристки исполнят во вторник, 17 февраля, а произвольную — в четверг, 19 февраля. На лед выйдет представляющая Грузию фигуристка Анастасия Губанова.
У грузинских фигуристов к этому моменту четвертое место в командных соревнованиях, десятое место Ники Эгадзе и 13-е место у пары Диана Дэвис — Глеб Смолкин.
Олимпиада в Милане завершится 22 февраля.