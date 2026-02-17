https://sputnik-georgia.ru/20260217/vpervye-v-istorii-metelkina-i-berulava-zavoevali-dlya-gruzii-serebro-zimney-olimpiady-297170867.html

Впервые в истории! Метелкина и Берулава завоевали для Грузии серебро зимней Олимпиады

Впервые в истории! Метелкина и Берулава завоевали для Грузии серебро зимней Олимпиады

Sputnik Грузия

В сумме двух программ грузинская танцевальная пара набрала 221,75 балла и завоевала серебряную медаль 17.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-17T08:14+0400

2026-02-17T08:14+0400

2026-02-17T08:15+0400

спорт

новости

грузия

европа

милан

анастасия губанова

ника эгадзе

олимпийские игры

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/11/297169948_0:118:2048:1270_1920x0_80_0_0_ea658cabbf7b67d06e201c661621f846.jpg

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Члены грузинской национальной сборной, действующие чемпионы Европы фигуристы Лука Берулава и Анастасия Метелкина завоевали серебро на проходящих в Милане и Кортине зимних Олимпийских играх. В сумме двух программ грузинская танцевальная пара набрала 221,75 балла и завоевала серебряную медаль, которая стала первой медалью, выигранной на зимних Олимпийских играх в истории страны. Победители Олимпиады в танцах на льду: 1. Рику Миура, Риючи Кихара (Япония) - 231,24 2. Лука Берулава, Анастасия Метелкина (Грузия) - 221,75 3. Минерва Фабьенне Хазе, Никита Володин (Германия) - 219,09. Впереди выступления женщин-одиночниц. Короткую программу фигуристки исполнят во вторник, 17 февраля, а произвольную — в четверг, 19 февраля. На лед выйдет представляющая Грузию фигуристка Анастасия Губанова. У грузинских фигуристов к этому моменту четвертое место в командных соревнованиях, десятое место Ники Эгадзе и 13-е место у пары Диана Дэвис — Глеб Смолкин. Олимпиада в Милане завершится 22 февраля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

европа

милан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, грузия, европа, милан, анастасия губанова, ника эгадзе, олимпийские игры