https://sputnik-georgia.ru/20260218/borba-s-narkoprestupleniyami-v-gruzii--zaderzhany-neskolko-desyatkov-chelovek-297197941.html

Борьба с наркопреступлениями в Грузии – задержаны несколько десятков человек

Борьба с наркопреступлениями в Грузии – задержаны несколько десятков человек

Sputnik Грузия

В числе арестованных как граждане Грузии, так и иностранцы. Им грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение 18.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-18T19:00+0400

2026-02-18T19:00+0400

2026-02-18T19:00+0400

наркопреступления в грузии

наркоторговля

наркополитика

наркотики

грузия

происшествия

новости

тбилисский международный аэропорт

тбилиси

латвия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/01/252188554_260:593:2847:2048_1920x0_80_0_0_ed180dcf88a8c5aa451765eaf77a7bde.jpg

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. За последние 48 часов в Тбилиси и регионах страны задержан 81 человек по обвинению в торговле наркотиками и участии в преступной схеме сбыта запрещенных веществ, заявил глава МВД Грузии Гела Геладзе на брифинге. Среди задержанных есть как граждане Грузии, так и иностранцы. Фигурантам грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.В результате обысков личных вещей, автомобилей и квартир задержанных изъяты героин, кокаин, альфа-ПВП, субоксин, бупренорфин, а также материалы, необходимые для упаковки и производства наркотиков, и деньги, предположительно, полученные в результате продажи наркотиков. Для реализации наркотиков задержанные использовали интернет-приложения, метод "из рук в руки", а также оставляли т. н. "закладки" в определенных местах. "Среди обвиняемых – гражданин Латвии, задержанный в Тбилисском международном аэропорту на основании оперативной информации. Он пытался ввезти в Грузию особо крупное количество кокаина весом более полукилограмма", – сказал Геладзе. Кроме того, на основании оперативной информации сотрудники полиции обнаружили в одной из квартир в Тбилиси нарколабораторию, где наркотики изготавливались в кустарных условиях. Были задержаны двое граждан Ирана, изъято особо крупное количество наркотиков – до полукилограмма метамфетамина. Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях и изъятии крупных партий наркотических средств. В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения и реализации наркотических средств, ужесточив наказания за продажу наркотиков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

латвия

иран

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркополитика, наркотики, грузия, происшествия, новости, тбилисский международный аэропорт, тбилиси, латвия, иран