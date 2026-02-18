https://sputnik-georgia.ru/20260218/byvshiy-partner-ivanishvili-vyshel-na-svobodu--prokuratura-297208440.html

Бывший партнер Иванишвили вышел на свободу

Бывший партнер Иванишвили вышел на свободу

Sputnik Грузия

Бачиашвили был признан виновным в хищении около 9 тысяч биткоинов и легализации незаконных доходов 18.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-18T19:02+0400

2026-02-18T19:02+0400

2026-02-18T19:03+0400

бидзина иванишвили

новости

грузия

происшествия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/05/292372604_0:2:2048:1154_1920x0_80_0_0_bf0d2b48216816ad877d2997020c646b.jpg

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Бывший партнер основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили Георгий Бачиашвили вышел на свободу через девять месяцев после ареста в мае 2025 года. Бачиашвили был приговорен к 11 годам лишения свободы за присвоение крупной суммы криптовалюты и легализацию незаконных доходов и четырем с половиной годам за незаконное пересечение границы Грузии, которые были включены в основной срок. Его также обязали выплатить в пользу Иванишвили 9 тысяч биткойнов. Как заявили в прокуратуре, Бачиашвили пошел на сделку со следствием, полностью признал свою вину в совершенных преступлениях и возместил причиненный им ущерб. Бачиашвили был признан виновным в хищении около 9 тысяч биткоинов и легализации незаконных доходов. В ходе судебного разбирательства было достоверно установлено, что после незаконного присвоения 8 986,86 биткоина Георгий Бачиашвили лично и через связанных лиц или компании приобрел различные активы, тем самым легализовав незаконно присвоенную криптовалюту. Также установлено, что Бачиашвили до оглашения приговора тайно пересек государственную границу Грузии в обход погранично-пропускного пункта в специально устроенном тайнике в автомобиле, а после этого на погранично-пропускном пункте Армении представил другой паспорт, подтверждающий гражданство РФ, и пересек границу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

бидзина иванишвили, новости, грузия, происшествия