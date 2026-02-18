https://sputnik-georgia.ru/20260218/byvshiy-partner-ivanishvili-vyshel-na-svobodu--prokuratura-297208440.html
Бывший партнер Иванишвили вышел на свободу
2026-02-18T19:02+0400
2026-02-18T19:02+0400
2026-02-18T19:03+0400
2026
19:02 18.02.2026 (обновлено: 19:03 18.02.2026)
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Бывший партнер основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили Георгий Бачиашвили вышел на свободу через девять месяцев после ареста в мае 2025 года.
Бачиашвили был приговорен к 11 годам лишения свободы за присвоение крупной суммы криптовалюты и легализацию незаконных доходов и четырем с половиной годам за незаконное пересечение границы Грузии, которые были включены в основной срок. Его также обязали выплатить в пользу Иванишвили 9 тысяч биткойнов.
Как заявили в прокуратуре, Бачиашвили пошел на сделку со следствием, полностью признал свою вину в совершенных преступлениях и возместил причиненный им ущерб.
Бачиашвили был признан виновным в хищении около 9 тысяч биткоинов и легализации незаконных доходов.
В ходе судебного разбирательства было достоверно установлено, что после незаконного присвоения 8 986,86 биткоина Георгий Бачиашвили лично и через связанных лиц или компании приобрел различные активы, тем самым легализовав незаконно присвоенную криптовалюту.
Также установлено, что Бачиашвили до оглашения приговора тайно пересек государственную границу Грузии в обход погранично-пропускного пункта в специально устроенном тайнике в автомобиле, а после этого на погранично-пропускном пункте Армении представил другой паспорт, подтверждающий гражданство РФ, и пересек границу.