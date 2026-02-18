https://sputnik-georgia.ru/20260218/davlenie-zapada-i-otnosheniya-s-rossiey-professor-lotas-o-politike-gruzii-297195524.html

Давление Запада и отношения с Россией: профессор Лотас о политике Грузии

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Запад пытается заставить государства выбирать между "дружбой" и "враждой" с Москвой, однако Грузия смогла сохранить баланс и независимый курс в отношениях с Россией, несмотря на спорные вопросы, считает профессор Киотского университета Паскаль Лотас. Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Грузинские же власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине и стремлением сохранить суверенитет и национальную идентичность. Эксперт подчеркнул, что у Грузии есть множество причин не быть другом России, однако открытая вражда с ней может быть опасной. На примере Украины, по его словам, видно, к каким последствиям приводит такой подход. По словам профессора, больше не секрет, что Запад намеревался открыть в Грузии "второй фронт" против Российской Федерации, и, к счастью, это не удалось, страна смогла сохранить баланс.В результате, по словам профессора, страна сталкивалась с критикой со стороны Европы, включая операции, проводимые через неправительственные организации. Тем не менее, политическая власть Грузии выдержала давление и смогла проводить политику, исходя из национальных интересов. Он также отметил двойные стандарты Евросоюза. По словам профессора, Евросоюз стремится к подчинению Грузии, при этом на практике соблюдение демократических принципов для него имеет гораздо меньшее значение, чем слова о демократии. Он добавил, что Грузия сейчас находится в сложной ситуации. С одной стороны, страна имеет открытый конфликт с Россией по двум регионам, а с другой – Евросоюз и США требуют участия в антироссийских проектах, включая санкции, на что власти отвечают отказом. Эксперт подчеркнул, что если бы Грузия проводила такую же политику против России, как во времена Михаила Саакашвили, это могло бы привести к повторению военных событий. Поэтому, по словам профессора, власти страны действует рационально – избегают открытой вражды с Россией и отказываются от конфронтации с ЕС. Лотас добавил, что Грузия проводит реформы и пытается завоевать расположение Запада, но требования продолжают поступать постоянно. Власти и население ясно дали понять, что есть вопросы, по которым компромисса не будет. Такой подход, по мнению эксперта, позволяет Грузии сохранять независимость и проводить политику, исходя из национальных интересов, в отличие от Украины, которой не удалось избежать давления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

