Грузинский фильм с Мерабом Нинидзе удостоен приза в Германии
18:36 18.02.2026 (обновлено: 18:53 18.02.2026)
© Courtesy of Nodar Marshanishvili Кадры из фильма режиссера Годара Маршанишвили "За дверью" (Behind the Door)
© Courtesy of Nodar Marshanishvili
Подписаться
Драма показывает непростую жизнь грузинского эмигранта в Берлине
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Кинокартина грузинского режиссера Нодара Маршанишвили "За дверью" (Behind The Door) удостоена главной награды Берлинского международного фестиваля короткометражных фильмов, сообщили в Национальном киноцентре Грузии.
Berlin Short Film Festival – международный кинофестиваль с 15-летней историей, посвященный короткометражному кино всех жанров. Он представляет инновационные работы (игровые, документальные, анимационные, экспериментальные, хоррор) и предлагает возможности для нетворкинга.
© Courtesy of Nodar Marshanishvili Кадры из фильма режиссера Годара Маршанишвили "За дверью" (Behind the Door)
Кадры из фильма режиссера Годара Маршанишвили "За дверью" (Behind the Door)
© Courtesy of Nodar Marshanishvili
Главные роли в картине исполнили популярные грузинские актеры Мераб Нинидзе и Джано Изория.
По сюжету, главный герой драмы – слесарь по имени Темо (Мераб Нинидзе), уехал в Берлин в поисках лучшей жизни, но не теряет связи с родиной и часто звонит своим братьям.
© Courtesy of Nodar Marshanishvili Кадры из фильма режиссера Годара Маршанишвили "За дверью" (Behind the Door)
Кадры из фильма режиссера Годара Маршанишвили "За дверью" (Behind the Door)
© Courtesy of Nodar Marshanishvili
"Поразительно сдержанная и в то же время эмоционально насыщенная актерская работа становится опорой фильма во многом благодаря составу исполнителей", – отмечено в рецензии.
Режиссер фильма Нодар Маршанишвили известен публике по сериалам "Тифлис" и "Парадокс".
© Courtesy of Nodar Marshanishvili Кадры из фильма режиссера Годара Маршанишвили "За дверью" (Behind the Door)
Кадры из фильма режиссера Годара Маршанишвили "За дверью" (Behind the Door)
© Courtesy of Nodar Marshanishvili
Фильм "За дверью" также включен в программу кинофестиваля в Беверли-Хиллз (Beverly Hills Film Festival, BHFF), который пройдет с 12 по 19 апреля 2026 года. Это престижное международное мероприятие, объединяющее наследие Голливуда и мировые киноинновации.