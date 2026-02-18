Грузия
Грузинский фильм с Мерабом Нинидзе удостоен приза в Германии
Грузинский фильм с Мерабом Нинидзе удостоен приза в Германии
Драма показывает непростую жизнь грузинского эмигранта в Берлине 18.02.2026
2026-02-18T18:36+0400
2026-02-18T18:53+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/12/297199002_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_2684e3d47f58760834b6b63bdad8139d.jpg
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Кинокартина грузинского режиссера Нодара Маршанишвили "За дверью" (Behind The Door) удостоена главной награды Берлинского международного фестиваля короткометражных фильмов, сообщили в Национальном киноцентре Грузии. Berlin Short Film Festival – международный кинофестиваль с 15-летней историей, посвященный короткометражному кино всех жанров. Он представляет инновационные работы (игровые, документальные, анимационные, экспериментальные, хоррор) и предлагает возможности для нетворкинга.Главные роли в картине исполнили популярные грузинские актеры Мераб Нинидзе и Джано Изория. По сюжету, главный герой драмы – слесарь по имени Темо (Мераб Нинидзе), уехал в Берлин в поисках лучшей жизни, но не теряет связи с родиной и часто звонит своим братьям. "Поразительно сдержанная и в то же время эмоционально насыщенная актерская работа становится опорой фильма во многом благодаря составу исполнителей", – отмечено в рецензии. Режиссер фильма Нодар Маршанишвили известен публике по сериалам "Тифлис" и "Парадокс". Фильм "За дверью" также включен в программу кинофестиваля в Беверли-Хиллз (Beverly Hills Film Festival, BHFF), который пройдет с 12 по 19 апреля 2026 года. Это престижное международное мероприятие, объединяющее наследие Голливуда и мировые киноинновации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Грузинский фильм с Мерабом Нинидзе удостоен приза в Германии

18:36 18.02.2026 (обновлено: 18:53 18.02.2026)
Подписаться
Драма показывает непростую жизнь грузинского эмигранта в Берлине
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Кинокартина грузинского режиссера Нодара Маршанишвили "За дверью" (Behind The Door) удостоена главной награды Берлинского международного фестиваля короткометражных фильмов, сообщили в Национальном киноцентре Грузии.
Berlin Short Film Festival – международный кинофестиваль с 15-летней историей, посвященный короткометражному кино всех жанров. Он представляет инновационные работы (игровые, документальные, анимационные, экспериментальные, хоррор) и предлагает возможности для нетворкинга.
Главные роли в картине исполнили популярные грузинские актеры Мераб Нинидзе и Джано Изория.
По сюжету, главный герой драмы – слесарь по имени Темо (Мераб Нинидзе), уехал в Берлин в поисках лучшей жизни, но не теряет связи с родиной и часто звонит своим братьям.
"Поразительно сдержанная и в то же время эмоционально насыщенная актерская работа становится опорой фильма во многом благодаря составу исполнителей", – отмечено в рецензии.
Режиссер фильма Нодар Маршанишвили известен публике по сериалам "Тифлис" и "Парадокс".
Фильм "За дверью" также включен в программу кинофестиваля в Беверли-Хиллз (Beverly Hills Film Festival, BHFF), который пройдет с 12 по 19 апреля 2026 года. Это престижное международное мероприятие, объединяющее наследие Голливуда и мировые киноинновации.
