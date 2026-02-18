https://sputnik-georgia.ru/20260218/gubanova-sokhranila-shans-na-olimpiyskuyu-medal-v-milane-297191258.html

Губанова сохранила шанс на олимпийскую медаль в Милане

Губанова сохранила шанс на олимпийскую медаль в Милане

Sputnik Грузия

Ученица Евгения Рукавицына исполнила каскад из тройных флипа и тулупа, тройной луц и двойной аксель 18.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-18T10:50+0400

2026-02-18T10:50+0400

2026-02-18T10:50+0400

спорт

новости

япония

милан

тбилиси

анастасия губанова

олимпийские игры

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/12/297190917_0:145:2049:1297_1920x0_80_0_0_5258019cf7eefc8b9cec0f413f58dbaf.jpg

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Представляющая Грузию фигуристка-одиночница Анастасия Губанова заняла пятое место в короткой программе с результатом 71,77 балла и сохраняет шансы на олимпийскую медаль в Милане. Ученица Евгения Рукавицына исполнила каскад из тройных флипа и тулупа, тройной луц и двойной аксель. Губанова впервые в сезоне набрала более 70 баллов. Произвольная программа среди женщин начнется 19 февраля в 22:00 по тбилисскому времени. Результаты короткой программы: Ранее танцевальная пара Лука Берулава и Анастасия Метелкина завоевали для Грузии первую в истории страны медаль зимней Олимпиады. Фигуристы заняли второе место. Зимние Олимпийские игры завершатся 22 февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

япония

милан

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, япония, милан, тбилиси, анастасия губанова, олимпийские игры