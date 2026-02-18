https://sputnik-georgia.ru/20260218/gubanova-sokhranila-shans-na-olimpiyskuyu-medal-v-milane-297191258.html
Губанова сохранила шанс на олимпийскую медаль в Милане
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Представляющая Грузию фигуристка-одиночница Анастасия Губанова заняла пятое место в короткой программе с результатом 71,77 балла и сохраняет шансы на олимпийскую медаль в Милане. Ученица Евгения Рукавицына исполнила каскад из тройных флипа и тулупа, тройной луц и двойной аксель. Губанова впервые в сезоне набрала более 70 баллов. Произвольная программа среди женщин начнется 19 февраля в 22:00 по тбилисскому времени. Результаты короткой программы: Ранее танцевальная пара Лука Берулава и Анастасия Метелкина завоевали для Грузии первую в истории страны медаль зимней Олимпиады. Фигуристы заняли второе место. Зимние Олимпийские игры завершатся 22 февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
