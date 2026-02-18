https://sputnik-georgia.ru/20260218/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-18-fevralya-2026-297188080.html
Какой сегодня церковный праздник: 18 февраля 2026
Какой сегодня церковный праздник: 18 февраля 2026
По православному церковному календарю 18 февраля отмечают день памяти святых Агафии, Феодулии, Макария, Евагрия, Елладия, Феодосия и других
Какой сегодня церковный праздник: 18 февраля 2026
По православному церковному календарю 18 февраля отмечают день памяти святых Агафии, Феодулии, Макария, Евагрия, Елладия, Феодосия и других
По православному церковному календарю 18 февраля 2023 отмечают Мясопустную родительскую субботу: в этот день совершаются вселенские панихиды, и усопшие по молитвам церкви могут получить облегчение или освобождение от загробных наказаний.
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.
По церковному календарю 18 февраля поминают мученицу Агафию, пострадавшую за веру во время правления императора Декия (249-251).
Родилась будущая cвятая в именитой и богатой семье в городе Палермо (прежнее название Панорм) в Сицилии. Во время преследования христиан градоправитель Катаны, прослышав о богатстве и красоте Агафии, велел схватить ее и доставить на суд.
В Катане девушку поместили в доме богатой женщины, имевшей пятерых дочерей, которые старались соблазнить cвятую нарядами, развлечениями и угощениями, убеждая ее поклониться языческим богам. Когда убедить девушку не удалось, ее подвергли жестоким пыткам. Но первоверховный апостол Петр исцелил раны Агафьи в темнице.
Когда Агафью вновь подвергли пыткам, в городе началось землетрясение, во время которого разверзшаяся земля поглотила многих язычников. Перепуганные жители потребовали от градоначальника прекратить пытки. Опасаясь народного возмущения, девушку отправили в темницу, где она мирно скончалась. Произошло это в 251 году.
По церковному календарю 18 февраля поминают мученицу Феодулию и мучеников Елладия, Макария и Евагрия, пострадавших во время правления Диоклитиана (284-305) и Максимиана (305-311).
Жила будущая cвятая в городе Аназарве. Во время преследования христиан Феодулию схватили и привели на суд правителя города. За отказ поклониться языческим идолам девушку подвергли жестоким пыткам, но по милости Божьей мученица боли не чувствовала.
Святая молитвой рассыпала в прах статую языческого бога Адриана. Правитель, увидев это, испугался и слезно просил мученицу восстановить идола из праха, обещая принять христианство, однако обещания не исполнил.
Более того, он подверг мученицу еще более изощренным пыткам. Во время мучений смотритель за узниками Елладий подошел к правителю и попросил отдать ему девушку, обещая заставить ее поклониться богам.
Елладий превзошел предыдущих палачей по жестокости, но всякий раз Господь исцелял раны мученицы. Потрясенный мучитель уверовал в Христа и принял мученическую смерть. Ему отрубили голову, а тело бросили в море.
Множество язычников, в том числе почетные граждане Макарий и Евагрий, уверовали при виде чудес, которые происходили при пытках мученицы. Их сожгли вместе с Феодулией в раскаленной печи. Произошло это примерно в 304-м.
По церковному календарю 18 февраля поминают святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, жившего в XVII веке.
Родился будущий cвятой в старинной дворянской семье Полоницких-Углицких в Подольской губернии в начале тридцатых годов XVII столетия. Образование получил в Киево-Братской школе. В то время она являлась главным центром борьбы Православия против нападок католического духовенства и униатов.
После принятия пострига для Феодосия первым серьезным послушанием стало возрождение древнего Киево-Выдубицкого монастыря. Затем его назначили архимандритом Черниговского Елецкого монастыря, который был разорен и опустошен.
Через несколько лет Феодосий возглавил Черниговскую епархию. Особенный подъем при святителе в епархии пережило иночество.
Архиепископ принимал участие во многих церковно-политических событиях, в том числе в переговорах между Киевской митрополией и патриархом Московским Иоакимом.
В результате состоялось воссоединение Киевской митрополии с Русской Православной Церковью, некоторое время принадлежавшей к Константинопольскому патриархату.
Скончался святой в 1696 году. Похоронили святителя в Черниговском кафедральном Борисоглебском соборе.
По церковному календарю 18 февраля именины отмечают Агафья, Александра, Антон, Василиса, Михаил, Макар и Феодосий.
Материал подготовлен на основе открытых источников