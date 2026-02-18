https://sputnik-georgia.ru/20260218/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-18-fevralya-2026-297188080.html

Какой сегодня церковный праздник: 18 февраля 2026

Какой сегодня церковный праздник: 18 февраля 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 18 февраля отмечают день памяти святых Агафии, Феодулии, Макария, Евагрия, Елладия, Феодосия и других 18.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-18T01:01+0400

2026-02-18T01:01+0400

2026-02-18T01:01+0400

справки

религия

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23450/21/234502148_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_85e4c71ff3a3657c84d2e4b3c5ddcfe7.jpg

По православному церковному календарю 18 февраля 2023 отмечают Мясопустную родительскую субботу: в этот день совершаются вселенские панихиды, и усопшие по молитвам церкви могут получить облегчение или освобождение от загробных наказаний.Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.АгафияПо церковному календарю 18 февраля поминают мученицу Агафию, пострадавшую за веру во время правления императора Декия (249-251).Родилась будущая cвятая в именитой и богатой семье в городе Палермо (прежнее название Панорм) в Сицилии. Во время преследования христиан градоправитель Катаны, прослышав о богатстве и красоте Агафии, велел схватить ее и доставить на суд.В Катане девушку поместили в доме богатой женщины, имевшей пятерых дочерей, которые старались соблазнить cвятую нарядами, развлечениями и угощениями, убеждая ее поклониться языческим богам. Когда убедить девушку не удалось, ее подвергли жестоким пыткам. Но первоверховный апостол Петр исцелил раны Агафьи в темнице.Когда Агафью вновь подвергли пыткам, в городе началось землетрясение, во время которого разверзшаяся земля поглотила многих язычников. Перепуганные жители потребовали от градоначальника прекратить пытки. Опасаясь народного возмущения, девушку отправили в темницу, где она мирно скончалась. Произошло это в 251 году.Святые мученикиПо церковному календарю 18 февраля поминают мученицу Феодулию и мучеников Елладия, Макария и Евагрия, пострадавших во время правления Диоклитиана (284-305) и Максимиана (305-311).Жила будущая cвятая в городе Аназарве. Во время преследования христиан Феодулию схватили и привели на суд правителя города. За отказ поклониться языческим идолам девушку подвергли жестоким пыткам, но по милости Божьей мученица боли не чувствовала.Святая молитвой рассыпала в прах статую языческого бога Адриана. Правитель, увидев это, испугался и слезно просил мученицу восстановить идола из праха, обещая принять христианство, однако обещания не исполнил.Более того, он подверг мученицу еще более изощренным пыткам. Во время мучений смотритель за узниками Елладий подошел к правителю и попросил отдать ему девушку, обещая заставить ее поклониться богам.Елладий превзошел предыдущих палачей по жестокости, но всякий раз Господь исцелял раны мученицы. Потрясенный мучитель уверовал в Христа и принял мученическую смерть. Ему отрубили голову, а тело бросили в море.Множество язычников, в том числе почетные граждане Макарий и Евагрий, уверовали при виде чудес, которые происходили при пытках мученицы. Их сожгли вместе с Феодулией в раскаленной печи. Произошло это примерно в 304-м.Архиепископ ЧерниговскийПо церковному календарю 18 февраля поминают святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, жившего в XVII веке.Родился будущий cвятой в старинной дворянской семье Полоницких-Углицких в Подольской губернии в начале тридцатых годов XVII столетия. Образование получил в Киево-Братской школе. В то время она являлась главным центром борьбы Православия против нападок католического духовенства и униатов.После принятия пострига для Феодосия первым серьезным послушанием стало возрождение древнего Киево-Выдубицкого монастыря. Затем его назначили архимандритом Черниговского Елецкого монастыря, который был разорен и опустошен.Через несколько лет Феодосий возглавил Черниговскую епархию. Особенный подъем при святителе в епархии пережило иночество.Архиепископ принимал участие во многих церковно-политических событиях, в том числе в переговорах между Киевской митрополией и патриархом Московским Иоакимом.В результате состоялось воссоединение Киевской митрополии с Русской Православной Церковью, некоторое время принадлежавшей к Константинопольскому патриархату.Скончался святой в 1696 году. Похоронили святителя в Черниговском кафедральном Борисоглебском соборе.ИмениныПо церковному календарю 18 февраля именины отмечают Агафья, Александра, Антон, Василиса, Михаил, Макар и Феодосий.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , религия , календарь религиозных праздников