Кто из русских архитекторов сформировал облик Тбилиси? - видео
Кто из русских архитекторов сформировал облик Тбилиси? - видео
Во второй половине XIX века Тифлис стремительно превращался из военного пункта в культурный и экономический центр Кавказа. Городу требовались архитекторы и...
Среди них был Отто Симонсон, автор проектов Александровского сада, дома Смирновых и гостиницы "Лондон". Он учитывал климат, рельеф и сейсмику, формируя архитектуру, которая органично вписалась в местную среду. Подробнее о них рассказываем в новом сюжете Sputnik Грузия.Рядом работал Александр Шимкевич – выпускник Петербургской академии художеств. С его именем связывают здание Тбилисской консерватории, нижнюю станцию фуникулера и Национальный театр имени Шота Руставели. Эти постройки стали архитектурными символами эпохи и до сих пор определяют визуальный образ центра города.После распада СССР имена многих архитекторов русского происхождения оказались вытеснены из публичной памяти. Однако их здания остались – они продолжают формировать городской ландшафт и напоминать о периоде, когда Тифлис становился большим многонациональным городом. Вопрос о месте этого наследия в современной истории Тбилиси остается открытым.
19:49 18.02.2026
© video: Sputnik / Stringer
Во второй половине XIX века Тифлис стремительно превращался из военного пункта в культурный и экономический центр Кавказа. Городу требовались архитекторы и инженеры – многие из них приехали из России.
Среди них был Отто Симонсон, автор проектов Александровского сада, дома Смирновых и гостиницы "Лондон". Он учитывал климат, рельеф и сейсмику, формируя архитектуру, которая органично вписалась в местную среду. Подробнее о них рассказываем в новом сюжете Sputnik Грузия.

Рядом работал Александр Шимкевич – выпускник Петербургской академии художеств. С его именем связывают здание Тбилисской консерватории, нижнюю станцию фуникулера и Национальный театр имени Шота Руставели. Эти постройки стали архитектурными символами эпохи и до сих пор определяют визуальный образ центра города.

После распада СССР имена многих архитекторов русского происхождения оказались вытеснены из публичной памяти. Однако их здания остались – они продолжают формировать городской ландшафт и напоминать о периоде, когда Тифлис становился большим многонациональным городом. Вопрос о месте этого наследия в современной истории Тбилиси остается открытым.
