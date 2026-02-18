https://sputnik-georgia.ru/20260218/kto-iz-russkikh-arkhitektorov-sformiroval-oblik-tbilisi---video-297209490.html

Кто из русских архитекторов сформировал облик Тбилиси? - видео

Среди них был Отто Симонсон, автор проектов Александровского сада, дома Смирновых и гостиницы "Лондон". Он учитывал климат, рельеф и сейсмику, формируя архитектуру, которая органично вписалась в местную среду. Подробнее о них рассказываем в новом сюжете Sputnik Грузия.Рядом работал Александр Шимкевич – выпускник Петербургской академии художеств. С его именем связывают здание Тбилисской консерватории, нижнюю станцию фуникулера и Национальный театр имени Шота Руставели. Эти постройки стали архитектурными символами эпохи и до сих пор определяют визуальный образ центра города.После распада СССР имена многих архитекторов русского происхождения оказались вытеснены из публичной памяти. Однако их здания остались – они продолжают формировать городской ландшафт и напоминать о периоде, когда Тифлис становился большим многонациональным городом. Вопрос о месте этого наследия в современной истории Тбилиси остается открытым.

