Курс лари на среду – 2,6789 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,001 по отношению к доллару. 18.02.2026, Sputnik Грузия
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллары
курс лари к доллару на сегодня в грузии
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 18 февраля в размере 2,6789 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,001 лари по отношению к доллару.
